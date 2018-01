Redakciu BBC v Číne opúšťa editorka, žiada rovnosť platov

BBC podľa nej nedodržiava zákon, ktorý nariaďuje mužom a ženám za rovnakú prácu vyplácať rovnakú odmenu. Na konci decembra kvôli tomu odstúpila z pozície editorky a vracia sa do londýnskej redakcie, kde – ako uviedla – očakáva, že ju budú platiť spravodlivo.

Vlani v júli bola BBC nútená zverejniť platy všetkých svojich zamestnancov, ktorí berú viac ako 150-tisíc libier ročne. Pobúrenie vtedy vyvolala skutočnosť, že dve tretiny ľudí na zozname tvorili muži. Medzi nimi boli tiež hlavný spravodajcovia v Spojených štátoch a na Blízkom východe s platom 200-tisíc až 250-tisíc libier, respektíve 150-tisíc až 200-tisíc libier ročne.

Gracieová vraj vtedy zistila, že obaja muži zarábali „aspoň o 50 percent viac“ ako ženy na rovnakých pozíciách inde vo svete. „Môj údiv sa zmenil v zdesenie, keď som sa dopočula, že sa BBC sťažovala na to, že bola nútená platy zverejniť. Keby k tomu nedošlo, ja a mnoho ďalších žien v BBC by sa nikdy nedozvedeli pravdu,“ napísala Gracieová. Tá v BBC pracuje viac ako 30 rokov a správy z Číny prináša asi 25 rokov. Denník The Guardian napísal, že Gracieová je považovaná za jednu z najnadanejších osobností BBC.

Jej nadriadení údajne neboli ochotní vyrovnať platy všetkých svetových editorov a Gracieovej namiesto toho ponúkli výrazné zvýšenie platu, ktoré by však stále rozdiel oproti mužským kolegom neodstránili. Gracieová ponuku odmietla a podala sťažnosť, následne opustila svoju pozíciu, pretože vraj nemôže zároveň vykonávať náročnú prácu a bojovať s vedením v rámci „spletitého procesu vybavovania sťažností“.

Od svojho zamestnávateľa v liste požaduje, aby „priznal existenciu problému, ospravedlnil sa a zriadil jednotný, spravodlivý a transparentný platový systém“. Hovorkyňa BBC vo vyhlásení reagovala, že „spravodlivosť v odmenách“ je pre spoločnosť „životne dôležitá“. Čerstvé nezávislé audity podľa nej ukazujú, že medzi radovými pracovníkmi neexistuje akákoľvek systémová diskriminácia žien.

„Značný počet organizácií už svoje údaje týkajúce sa platovej nerovnosti pohlaví zverejnili a ukázalo sa, že sme na tom o dosť lepšie ako mnohí a sme výrazne pod národným priemerom,“ uviedla hovorkyňa. BBC podľa nej v blízkej budúcnosti uverejní správu o situácii medzi zamestnancami, ktorí vystupujú vo vysielaní.

Na sociálnej sieti Twitter napriek tomu iniciatívu Gracieovej podporili desiatky osobností britskej žurnalistiky, vrátane popredných tvárí BBC. „Brilantný list v podaní Carrie a tragédia pre BBC, že v Číne prišla o takú talentovanú editorku,“ napísala moderátorka spravodajstva televízie Channel 4.

"Podpora, ktorú som v tej veci za posledné hodiny dostala … vypovedá o naliehavosti túžby po jednotnom, spravodlivom a transparentnom systéme odmeňovania, "povedala Gracieová po vlne povzbudivých odkazov.