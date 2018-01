Vyšetrovateľ Mueller rokuje o podmienkach výsluchu Trumpa

Oznámila to televízia NBC s odvolaním sa na osoby oboznámené s vyšetrovaním. S Muellerom, ktorý hľadá dôkazy ruského zasahovania do prezidentských volieb v USA, údajne prezidentovi právnici rokujú od konca decembra.

Predmetom diskusií sú „právne náležitosti“ výsluchu, jeho dĺžka a miesto, kde by sa uskutočnil, uviedla americká televízia. Trump v nedeľu novinárom v Camp David povedal, že ak by Muellerov tím o rozhovor s ním prejavil záujem, súhlasil by. V minulosti opakovane uisťoval verejnosť, že vyšetrovaný v ruskej kauze nie je.

Pátranie po ruskom vplyve na voľby sa zatiaľ týkalo niekoľkých prezidentových priamych spolupracovníkov. Bývalý bezpečnostný poradca Michael Flynn a člen Trumpovho volebného štábu George Papadopoulos sa priznali, že vyšetrovateľom FBI klamali. Niekdajší šéf volebného štábu Paul Manafort a jeho kolega Richard Gates akúkoľvek vinu popierajú.