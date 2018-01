Česko má strach z dezinformácií z Ruska, píšu v zahraničí

Bezpečnostní experti USA po Nemecku varujú pred rastúcim ohrozením volieb zo strany ruských dezinformačných kampaní a v Českej republike sa obávajú, že tamojšie prezidentské voľby sa koncom týždňa môžu stať ďalším cieľom. Napísal to v komentári denník The Financial Times. Českí politici majú podľa denníka obavu, že Rusko môže zopakovať pokus o zasahovanie do prezidentských volieb v USA.

Česká republika je dlho miestom, kde sa Moskva snaží uplatniť svoj vplyv, napísal z Prahy autor komentára James Shotter. Po rozpútaní ukrajinského konfliktu sa ruské operácie v Česku zintenzívnili, konštatoval s odvolaním na minuloročnú správu Bezpečnostnej informačnej služby (BIS).

Niektorí pozorovatelia sú skeptickí, či Kremeľ môže prezidentské voľby skutočne ovplyvniť. „Jasne favorizujú jedného kandidáta … ak sa pozrieme na dopad ruských dezinformácií, niekedy sú užitočné k mobilizácii, skôr k získaniu hlasov. (Prezident Miloš) Zeman to dokáže celkom dobre,“ povedal britskému denníku expert Mark Galeotti z pražského Ústavu medzinárodných vzťahov.

Jakub Janda z pražskej neziskovej organizácie Európske hodnoty podľa britského denníka súdi, že sa objaví množstvo dezinformácií a možno aj hackerských útokov na protikandidáta Miloša Zemana. Vrchol sa môže dostaviť pred druhým kolom hlasovania.

Česko podľa Jandu musí proti dezinformáciám pôsobiť účinnejšie. Školy napríklad nerobia dosť pre zvýšenie mediálnej gramotnosti. Podľa Ivana Gabala, bývalého člena snemovne výboru pre obranu, by mohli byť voľby zákonom vyhlásené za súčasť strategickej infraštruktúry. Volebné manipulácie by sa stali trestným činom.

„Ako chránime lietadlá, hranice alebo elektrárne, musíme chrániť našu volebnej infraštruktúru,“ cituje Gabala The Financial Times.