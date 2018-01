Netanjahuov vplyv nezabral, televízia odvysielala reportáž, ktorá kompromituje jeho syna

Syn izraelského premiéra Benjamina Netanjahua mal spor so svojím vrstovníkom o zaplatení prostitútky. Izraelská televízia odvysielala záznam jeho rozhovoru pred klubom, kde sa Jair Netanjahu dohadoval so synom podnikateľa Kobiho Maimona.

„Môj otec zariadil tvojmu 20 miliárd dolárov a ty sa so mnou hádaš o 400 šekelov (100 eur)?“ povedal Jair podľa nahrávky z roku 2015. Neskôr povedal, že peniaze boli za prostitútku.

Maimon obchoduje s nehnuteľnosťami a je podielnikom spoločnosti Isramco, ktorej patria náleziská plynu.

Televízia nahrávku zverejnila, aj keď sa podľa izraelských médií premiér Netanjahu od rána snažil odvysielaniu zabrániť. Rodinný právnik Josi Cohen poslal izraelskej televíznej spravodajskej spoločnosti list so žiadosťou, aby televízia nahrávku do vysielania nezaradila.

Konverzácia oboch mladíkov bola zaznamenaná v čase, keď sa v Izraeli jednalo o ťažobných právach. Netanjahu ráno nečakane zrušil účasť na rokovaní so zástupcami výrobcov elektriny. Podľa jeho úradu to bolo kvôli inému programu, ale podľa izraelských médií chcel premiér riešiť situáciu okolo nahrávky.

Rodina v dlhom vyhlásení kritizovala médiá za snahu „za každú cenu poškodiť vládu Likudu vedenú Netanjahuom, a to aj vtedy, keď to uškodí rodinným príslušníkom“. „Váš hon na čarodejnice sa dostal na dno zverejnením tajnej nahrávky rozhovoru prednesenom v žartovnom duchu dvoma opitými mladíkmi pred dvoma a pol rokmi. To by nemalo byť ani súčasťou lacnej ohováračskej show, nieto hlavných správ,“ stojí v reakcii.

Nie je jasné, kto nahrávku vydal, televízna spoločnosť iba oznámila, že má legálny súhlas na odvysielanie.

Premiér Netanjahu čelí vyšetrovaniu v korupčných kauzách, v ktorých ide o prijatie darov od bohatých podnikateľov a o vyjednávanie s majiteľom novín v snahe ovplyvniť spravodajstvo. V decembri sa konalo niekoľko demonštrácií v Tel Avive a Jeruzaleme a účastníci Netanjahua vyzývali na rezignáciu.