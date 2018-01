Berlusconi sa vracia. Zastaví Hnutie piatich hviezd?

Má 81 rokov, za sebou operáciu srdca i sériu finančných a sexuálnych škandálov, napriek tomu sa stokrát odpísaný štvornásobný premiér Talianska znova šplhá na politické výslnie. Silvio Berlusconi, líder stredopravicovej strany Forza Italia, ide do nadchádzajúcich parlamentných volieb ako favorit, a to napriek tomu, že v nich osobne nemôže kandidovať.

Hoci mu súd ako súčasť trestu za daňové úniky na päť rokov zakázal vykonávať verejné funkcie, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou on, kto po 4. marci rozhodne o budúcej talianskej vláde.

Takýto vývoj predpovedá britský analytik Bill Emmott, ktorý svojho času v týždenníku Economist napísal, že Berlusconi nie je spôsobilý viesť Taliansko. Teraz však Emmott tvrdí, že kontroverzný expremiér môže krajinu zachrániť pred populistami typu Donalda Trumpa. „Nezmenil som svoj názor: Berlusconi stále nie je spôsobilý viesť Taliansko,“ povedal pre denník Corriere della Sera.

„Môže však byť rozhodujúcim činiteľom pre vytvorenie centristickej koalície schopnej zabrániť tomu, aby sa hlavnou silou novej vlády stalo (protisystémové populistické) Hnutie piatich hviezd či (protiimigantská a euroskeptická) Liga severu,“ dodal.

Vo volebných preferenciách stabilne vedú päťhviezdičkoví populisti (M5S) s 28-percentnou podporou. O tri percentuálne body menej majú v súčasnosti vládnuci a čoraz menej jednotní ľavicoví Demokrati expremiéra Mattea Renziho. Až tretia v poradí medzi stranami je Forza Italia s približne 15 percentami.

Podľa nového volebného zákona však na vytvorenie vlády je potrebný zisk prinajmenšom 40 percent hlasov. A k nim má najbližšie práve Berlusconi, ktorého predvolebná koalícia s Ligou severu a dvoma ďalšími pravicovými zoskupeniami môže rátať s podporou až 35 percent voličov.

Berlusconi si vo svojom predvolebnom bloku zabezpečil kontrolný balík dohodou, že zo štvorice strán určí premiéra tá, ktorá získa najsilnejší volebný mandát. A tou sa jednoznačne ukazuje Forza Italia. Miliardár Berlusconi síce vo voľbách nemôže kandidovať, jeho meno však na volebných lístkoch chýbať nebude.

Forza Italia si totiž najnovšie svoje logo doplnila slovami „BERLUSCONI“ a „PREDSEDA“. Akoby tým chcela naznačiť, že to bude práve jej zakladajúci predseda, kto znova premieša voličmi rozdané karty. Znalci talianskej politickej scény predpokladajú, že Berlusconi sa na vytvorení vlády napokon dohodne s Demokratickou stranou, a to hoci aj proti vôli ostatných členov svojej pravicovej predvolebnej koalície.

Gianluca Salford a Marco Protopapa, analytici londýnskeho JPMorgan, považujú za najpravdepodobnejší scenár koalíciu postavenú okolo osi Demokrati – Forza Italia. „Tejto možnosti dávame 60-percentnú šancu, kým druhej najpravdepodob­nejšej opcii – opakovaným voľbám – 15 percent,“ citovala ich agentúra Bloomberg.

Pravda, o zostavenie vlády sa bude môcť pokúsiť aj M5S. Populisti si však sami výrazne zúžili koaličný potenciál vyhlásením, že so žiadnou z tradičných politických strán do vlády nepôjdu. Ak by sa aj teoreticky dohodli s odštiepencami od ľavicových Demokratov, na parlamentnú väčšinu im to sotva bude stačiť.

Posilneniu Berlusconiho pozícií nahrávajú aj obavy mnohých Talianov z hroziaceho chaosu a nestability. „V časoch neistoty on je známou firmou,“ hovorí pre Bloomberg Marco Caciotto, profesor politológie z Turínskej univerzity. „Je to ako keď ľudia kupujú staré značky v časoch krízy,“ dodáva. Podobný názor pre agentúru Reuters vyslovil aj Giovanni Orsina, profesor novodobých dejín z rímskej univerzity LUISS: „Berlusconi je ako ojazdené auto so zárukou. Viete, čo dostávate.“