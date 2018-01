Trump zavíta na ekonomické fórum do Davosu, chce hájiť svoj program

Kým vlani zástupcovia veľkých spoločností v Davose riešili, ako sa pripraviť na Trumpovú stratégiu presúvania výroby a pracovných miest zo zahraničia späť do USA, tento rok s ním budú môcť dopady jeho hospodárskej politiky prebrať osobne.

„Prezident sa teší, že bude môcť na tohtoročnom Svetovom ekonomickom fóre propagovať svoju politiku posilňovania amerických podnikov, amerického priemyslu a amerických pracujúcich,“ uviedla podľa agentúry Reuters hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Trump vyrazí do Davosu rok po svojom nástupe do funkcie, do ktorej bol zvolený ako kandidát bojujúci proti zavedenému politickému a ekonomickému establishmentu. Podľa niektorých amerických médií môže časť jeho voličov vnímať negatívne Trumpovú účasť na konferencii považovanej za symbol elitárstva vzdialeného problémom bežných ľudí.

Svetoví politickí lídri nejazdia do Davosu príliš často, sčasti práve z obáv o svoj mediálny obraz. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov uviedol, že Putin, ktorý bude v marcových voľbách obhajovať svoju funkciu, návštevu fóra neplánuje.