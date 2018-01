K vyriešeniu Assangeovho prípadu by mohol prispieť mediátor

Ekvádor sa snaží získať pomoc tretej krajiny alebo nezávislej osobnosti, ktorá by mohla sprostredkovať riešenie prípadu Juliana Assangea - zakladateľa projektu WikiLeaks, ktorý sa už viac ako päť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne.

V utorok to na tlačovej konferencii oznámila ekvádorská ministerka zahraničných vecí María Fernanda Espinosová, ktorej vyjadrenia priniesla agentúra AP.

Významné azylové prípady, akým je ten Assangeov, si podľa Espinosovej v ostatných rokoch niekedy vyžadovali sprostredkovanie treťou krajinou. Situácia so zakladateľom WikiLeaks podľa ministerky „nie je únosná“, a Ekvádor sa preto snaží hľadať možné riešenia.

Assange, ktorému Quito poskytlo ochranu, žije od júna 2012 na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže mu hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením. Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu, ktorý sa preslávil zverejňovaním amerických tajných dokumentov, sa totiž obával, že by ho následne vydali do USA.

Zatiaľ čo Švédsko prinajmenšom dočasne zastavilo konanie v Assangeovom prípade, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.