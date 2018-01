CDU/CSU a SPD sa sporia o zlučovanie rodín utečencov

Za migrantmi, ktorí v Nemecku nedostali štatút utečenca, ale iba takzvanú doplnkovú ochranu, budú môcť od polovice marca znova prichádzať ich najbližší príbuzní. Na zmenu sa už pripravujú aj nemecké úrady, na poslednú chvíľu tomu ale chce zabrániť konzervatívna únia CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej. Kompromis v tejto otázke sa pod časovým tlakom snaží nájsť aj so sociálnou demokraciou (SPD), s ktorou teraz začali rokovať o novej nemeckej vláde.

Zlučovanie rodín ľudí s doplnkovou ochranou veľká koalícia CDU/CSU a SPD na dva roky prerušila v marci 2016 pre vysoký počet utečencov, ktorí v tom čase do Nemecka prichádzali. Ich počet sa ale vlani výrazne znížil, keď za celý rok do spolkovej republiky prišlo menej ako 200 000 migrantov. Sociálni demokrati preto nevidia dôvod, prečo teraz zlučovanie rodín ľudí s doplnkovou ochranou znova neumožniť.

U ľudí, ktorí majú štatút utečenca, to po celú dobu možné je. Vlani do konca novembra touto cestou do spolkovej republiky prišlo približne 85 000 rodinných príslušníkov utečencov. Odhaduje sa, že za ľuďmi s doplnkovou ochranou by do Nemecka mohli doraziť zhruba desiatky tisíc najbližších príbuzných.