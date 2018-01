Kauza Čapí hnízdo: OLAF má podozrenie na porušenie práva EÚ aj Česka

Vyplýva to zo správy OLAF, ktorú zverejnil český spravodajský server aktuálně.cz.

V správe sa tiež píše, že: „Vyšetrovanie OLAF dospelo k záveru, že rodinné väzby medzi osobami zapojenými do vlastníctva Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. sa zdajú byť také, že poskytli týmto osobám príležitosť pôsobiť spoločne s cieľom ovplyvniť obchodné rozhodnutia dotknutých podnikov, čo znemožňuje, aby sa na tieto podniky pozeralo ako na ekonomicky nezávislé subjekty.“

Z dokumentu tiež vyplýva, že Európska komisia môže odmietnuť poskytnutie finančnej podpory.

Správa ďalej konštatuje už skôr zverejnené informácie o tom, že žiadatelia o dotáciu pre Čapí hnízdo poskytli v projektovej žiadosti nepravdivé informácie o zmenách v spoločnosti Čapí hnízdo a.s. oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.