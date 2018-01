Poľskí poslanci schválili kontroverznú novelu volebného zákona, je výhodná pre vládnu stranu

Zákon by mal začať platiť už na jeseň a mali by sa ním teda riadiť už aj tohtoročné regionálne voľby. Podľa novely zákona by napríklad mali väčšinu predstaviteľov Ústrednej volebnej komisie voliť po novom poslanci dolnej komory poľského parlamentu, v ktorej má pohodlnú väčšinu súčasná vládna zostava.

Šéfa Ústrednej volebnej komisie by mal nominovať minister vnútra. Mandát všetkých súčasných členov komisie sa má podľa zákona skončiť predčasne v roku 2019.

Zákon vstúpi do platnosti až po tom, keď ho podpíše prezident Andrzej Duda. Ten pochádza tiež z vládneho tábora a hoci v poslednom čase už niekoľkokrát prejavil autonómne myslenie a s niektorými vládnymi návrhmi nesúhlasil, predpokladá sa, že tento zákon podpíše.