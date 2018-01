Prezidentské voľby v Česku: Zemanovi vo voľbe chcela zabrániť polonahá žena

O voľbu prezidenta majú Česi značný záujem. V prvých hodinách si prišla vybrať hlavu štátu v priemere pätina voličov, vo veľkých mestách až štvrtina. Na niektorých miestach čakali na otvorenie volebných miestností ľudia v radoch.

Na pomerne veľký záujem ukazuje aj účasť v Berlíne, kde do volebnej miestnosti na českej ambasáde len za prvú hodinu prišlo hlasovať okolo sedem desiatok ľudí. Počas celého prvého kola by ich podľa odhadu volebnej komisie mohlo byť medzi 400 a 500.

Online z českých prezidentských volieb prináša ČTK

Zeman napokon odvolil

Krátko po 15.00 hodine prišiel svoj hlas odovzdať do volebnej miestnosti v pražských Lužinách aj súčasný prezident Miloš Zeman. Voľbu sprevádzal incident, keď sa polonahá aktivistka z ukrajinského feministického hnutia Femen pokúsila zabrániť mu v hlasovaní.

Aktivistka bola zamiešaná v skupine novinárov. Keď do volebnej miestnosti vstúpil Zeman, vyzliekla si košeľu, rozbehla sa smerom k prezidentovi a kričala naňho. Ženu ochranka spacifikovala a hlavu štátu vyviedla z miestnosti. Aktivistka mala na hrudi nápis Zeman – Putin's slut (Zeman – Putinova fľandra).

Zeman sa po niekoľkých minútach do volebnej miestnosti vrátil a odovzdal svoj hlas. Na margo incidentu podotkol, že je „poctený“, pretože ho napadla aktivistka, ktorá v minulosti podľa neho zaútočila aj na pápeža.

Premiér Andrej Babiš označil incident za nevhodný. Podľa neho „nie sme v Rusku a volíme slobodne. Uškodí to povesti Česka v zahraničí,“ povedal.

Medzí prvými volili Klaus a Klausová

Medzi prvými odovzdal svoj hlas krátko po 14.00 v pražskej štvrti Kobylisy český exprezident Václav Klaus. Novou hlavou štátu by podľa neho mal byť kandidát, ktorý už má skúsenosť s politikou. Z deviatich kandidátov jeho požiadavkám zodpovedajú súčasný prezident Miloš Zeman a bývalý premiér Mirek Topolánek. Koho z nich volil, Klaus nechcel prezradiť.

Na rozdiel od októbrových volieb do Poslaneckej snemovne nemuseli Česi po začatí prvého kola prezidentských volieb stáť v radoch pri volebnej miestnosti na veľvyslanectve Česka v Bratislave. Medzi prvými svoj hlas odovzdala veľvyslankyňa na Slovensku Livia Klausová.

Predseda ODS Petr Fiala vyzval všetkých, ktorí si neželajú pokračovanie Zemana, na účasť vo voľbách, „aby neboli prekvapení už po prvom kole“. Koho sám volil, nepovedal.

Predseda KSČM Vojtěch Filip povedal, že vo voľbách odovzdal hlas súčasnému prezidentovi. Dodal, že Miloš Zeman najviac vyhovuje podmienkam komunistov.

Predseda SPD Tomio Okamura volil súčasnú hlavu štátu Zemana, ktorý podľa neho najviac spĺňa požiadavky jeho hnutia.

Svoj hlas odovzdal aj jeden z kandidátov Mirek Topolánek. Želá si veľkú účasť. Podľa jeho manželky kampaň poznamenala Zemanova neúčasť, označila to za zbabelosť.

V Kunraticiach odvolil prezidentský kandidát Petr Hannig. Povedal, že ak by postúpil do druhého kola, chcel by sa v ňom stretnúť s Milošom Zemanom.

Ďalší z kandidátov Jiří Drahoš odvolil v pražských Lysolajích. Očakáva, že do druhého kola sa dostane on so Zemanom. Dúfa, že v prvom kole bude medzi nimi priaznivý rozdiel.

Prezidentský kandidát Pavel Fischer vhodil svoj hlas do volebnej schránky v obci Pitkovice pri Prahe. Spolieha sa na občanov v obciach a menších mestách, povedal.

Vratislav Kulhánek volil na pražských Vinohradoch. Ak bude zvolený, chce sa zamerať na prestíž Česka v zahraničí, rozvoj remesiel a šport mládeže.

V Jesenici pri Prahe volil v budove školy kandidát na prezidenta Jiří Hynek v sprievode svojej rodiny. Prial by si, aby bola volebná účasť čo najväčšia.

Predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek volil prezidenta v Náchode. Predpokladá, že v 2.kolo sa stretne Miloš Zeman s Jiřím Drahoš, ktorého ľudovci podporili.

Šéf Pirátov Ivan Bartoš volil na Hrad Hilšera. Zodpovedá najviac hodnotám, ktoré sú predsedovi Pirátov blízke. Povedal, že je to jeho osobná voľba, nie strany.

Trestné oznámenie pre marenie volieb

Na sociálnych sieťach sa objavili výzvy pre voličov prezidenta Miloša Zemana, aby v prvom kole nešli voliť, pretože Zeman automaticky ako súčasná hlava štátu postupuje do druhého kola volieb. Ministerstvo vnútra to označilo za dezinformačnú kampaň. Podľa Pražského hradu sa výzvy v Moravskosliezskom kraji objavili v schránkach ľudí. Padlo preto trestné oznámenie na marenie volieb. Polícia autora letáku hľadá.

Deväť kandidátov

V prezidentských voľbách kandidujú okrem Zemana Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Všetkých deväť uchádzačov o Hrad bude medzi dnešnými voličmi, rovnako ako bývalý prezident Václav Klaus alebo šéfovia parlamentných strán.

Voliť však budú môcť všetci českí občania, aj prvovoliči, ktorí 18. narodeniny oslávia až v sobotu. Do volebných miestností, ktoré sú väčšinou vo verejných budovách, by si so sebou ľudia mali zobrať občiansky preukaz alebo cestovný pas kvôli overeniu totožnosti.

Od volebnej komisie prichádzajúci volič dostane prázdnu obálku s úradnou pečiatkou, do ktorej vloží hlasovací lístok preferovaného kandidáta bez písomných úprav. Prípadné preloženie alebo natrhnutiu lístku platnosť hlasu neovplyvní. Neplatné by boli len tie oficiálne lístky, ktoré by boli pretrhnuté alebo by neboli vložené do hlasovacej obálky. Neplatným by bol hlas tiež v prípade, ak by v obálke boli lístky viacerých kandidátov. Obálku s lístkom potom volič pred komisiou vhodí do volebnej schránky.

Hlasovať sa dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisári potom začnú hlasy v každom z 14 866 okrskoch okrskov sčítať. Výsledky by mali byť známe do sobotňajšieho večera. Ak žiaden kandidát v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpi spolu s ďalším najúspešnejším do druhého kola. Toto finále by sa uskutočnilo o dva týždne.

Prezidentskí kandidáti v Českej republike Miloš Zeman , 73-ročný obhajca funkcie. Kandiduje ako nezávislý, formálne ho navrhla jeho manželka Ivana, keď oznámila, že zozbieral takmer 104-tisíc podpisov od občanov. Zemanovi kritici majú pochybnosti o jeho zdravotnom stave, ale on im opakovane odkazuje, že je spôsobilý vykonávať ďalší päťročný mandát.

, 73-ročný obhajca funkcie. Kandiduje ako nezávislý, formálne ho navrhla jeho manželka Ivana, keď oznámila, že zozbieral takmer 104-tisíc podpisov od občanov. Zemanovi kritici majú pochybnosti o jeho zdravotnom stave, ale on im opakovane odkazuje, že je spôsobilý vykonávať ďalší päťročný mandát. Jiří Drahoš , 69-ročný profesor fyzikálnej chémie. Do marca 2017 pôsobil ako riaditeľ Akadémie vied ČR. Tiež kandiduje ako nezávislý, jeho kandidatúru podporilo viac ako 141-tisíc ľudí. Sympatie mu vyjadrili viacerí ľavicoví aj pravicoví politici. Na Hrad by chcel priniesť politickú slušnosť, ktorá podľa neho Zemanovi chýba.

, 69-ročný profesor fyzikálnej chémie. Do marca 2017 pôsobil ako riaditeľ Akadémie vied ČR. Tiež kandiduje ako nezávislý, jeho kandidatúru podporilo viac ako 141-tisíc ľudí. Sympatie mu vyjadrili viacerí ľavicoví aj pravicoví politici. Na Hrad by chcel priniesť politickú slušnosť, ktorá podľa neho Zemanovi chýba. Michal Horáček , 65-ročný boháč. Aj on sa snaží získať si voličov ako nestraník. Zozbieral takmer 87-tisíc podpisov. Celú kampaň si financuje sám. Tento známy textár a spisovateľ zbohatol ako spoluzakladateľ stávkovej kancelárie Fortuna. Skupina Penta Investments ju v roku 2004 kúpila za 2,4 miliardy českých korún.

, 65-ročný boháč. Aj on sa snaží získať si voličov ako nestraník. Zozbieral takmer 87-tisíc podpisov. Celú kampaň si financuje sám. Tento známy textár a spisovateľ zbohatol ako spoluzakladateľ stávkovej kancelárie Fortuna. Skupina Penta Investments ju v roku 2004 kúpila za 2,4 miliardy českých korún. Mirek Topolánek, 61-ročný niekdajší premiér. Úmysel kandidovať oznámil v poslednej chvíli. Postavilo sa zaňho desať senátorov. V minulosti šéfoval Občianskej demokratickej strane, ale oficiálne nie je jej uchádzačom. Po odchode z politiky sa živí ako manažér v energetických spoločnostiach. Podporuje ho časť pravice. Kandidáti na českého prezidenta Fotogaléria 9 fotiek +6 Pavel Fischer , 52-ročný exdiplomat. Bývalý veľvyslanec vo Francúzsku je považovaný za odborníka na medzinárodné a bezpečnostné záležitosti. Robil aj poradcu na Hrade u Václava Havla. Získal podpisy 17 senátorov. Od roku 2015 bol riaditeľom Ústavu empirických výskumov STEM (zaoberá sa prieskumami v spoločnosti).

, 52-ročný exdiplomat. Bývalý veľvyslanec vo Francúzsku je považovaný za odborníka na medzinárodné a bezpečnostné záležitosti. Robil aj poradcu na Hrade u Václava Havla. Získal podpisy 17 senátorov. Od roku 2015 bol riaditeľom Ústavu empirických výskumov STEM (zaoberá sa prieskumami v spoločnosti). Jiří Hynek , 57-ročný zbrojár. Kandiduje za stranu Realisti, ktorú zakladal. Tá síce nemá zastúpenie v parlamente, ale zohnal podporu od 29 poslancov. Od roku 2011 je šéfom Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR. Presadzuje obnovenie povinnej vojenskej služby, lebo podľa neho mladým chýba disciplína a tréning.

, 57-ročný zbrojár. Kandiduje za stranu Realisti, ktorú zakladal. Tá síce nemá zastúpenie v parlamente, ale zohnal podporu od 29 poslancov. Od roku 2011 je šéfom Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR. Presadzuje obnovenie povinnej vojenskej služby, lebo podľa neho mladým chýba disciplína a tréning. Vratislav Kulhánek , 74-ročný manažér. Býval šéfom Českého hokejového zväzu a stál aj na čele Združenia automobilového priemyslu ČR. Kandidatúru mu odobrilo 24 poslancov. O funkciu sa uchádza pod hlavičkou ODA, politickej strany novo založenej v roku 2016. Ako jeden z mála uchádzačov podporuje zavedenie eura.

, 74-ročný manažér. Býval šéfom Českého hokejového zväzu a stál aj na čele Združenia automobilového priemyslu ČR. Kandidatúru mu odobrilo 24 poslancov. O funkciu sa uchádza pod hlavičkou ODA, politickej strany novo založenej v roku 2016. Ako jeden z mála uchádzačov podporuje zavedenie eura. Petr Hannig , 71-ročný umelec. Vzdal úsilie zozbierať potrebný počet podpisov od občanov, uspel u 26 poslancov. Je spevák, skladateľ, producent a hudobný vydavateľ. Ako politik zakaždým pohorel – až osemkrát kandidoval do Senátu, ale ani raz nepostúpil do druhého kola volieb. Bol by za referendum o odchode z EÚ.

, 71-ročný umelec. Vzdal úsilie zozbierať potrebný počet podpisov od občanov, uspel u 26 poslancov. Je spevák, skladateľ, producent a hudobný vydavateľ. Ako politik zakaždým pohorel – až osemkrát kandidoval do Senátu, ale ani raz nepostúpil do druhého kola volieb. Bol by za referendum o odchode z EÚ. Marek Hilšer, 41-ročný lekár a občiansky aktivista. Nezohnal dostatok podpisov medzi občanmi, na Hrade by ho však radi videli 11 senátori (predovšetkým ide o nezávislých). Vyučuje v Prahe na lekárskej fakulte, vo výskume sa venuje boju proti rakovine. Tri roky strávil v Keni ako zdravotnícky dobrovoľník.