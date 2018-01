Briti nechcú nové referendum. Ak by bolo, hlasovali by proti brexitu

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti ComRes pre piatkové vydanie denníka Daily Mirror, ktorý si nechal prieskum zadať po tom, čo bývalý predseda protieurópskej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage v televíznom rozhovore prekvapivo nadniesol možnosť usporiadania nového referenda.

Ak by sa druhé referendum konalo, tesná väčšina ľudí by sa podľa prieskumu vyslovila za zotrvanie Británie v EÚ.

Britániu a Európu predvlani v júni šokovali výsledky referenda, v ktorom sa 52 percent občanov vyslovilo za odchod krajiny z EÚ. Mnoho Britov je však zaskočených zložitosťou odchodu a zneistených možnými ekonomickými vplyvmi brexitu.

Protiúniový tábor sa zase obáva príliš „mäkkého“ brexitu, ktorý by zachoval niektoré zásadné väzby s EÚ.

Farage: Druhé referendum by zmietlo pochybnosti zo stola

Nigel Farage, ktorý bol jednou z hlavných tvárí kampane za odchod krajiny z EÚ, vo štvrtkovom rozhovore s televíznou stanicou Channel Five prezradil, že sa zaoberá myšlienkou druhého referenda. V ňom by sa podľa neho občania jasnejšie vyslovili za brexit, a zmietli by tak zo stola pochybnosti, či išlo o správne rozhodnutie. „Myslím, že keby sme mali druhé referendum o členstvo v EÚ, zniesli by sme to zo sveta na generáciu,“ poznamenal Farage.

Jeho úvahy o druhom referende však odmieta 51 percent Britov, píše Daily Mirror. Ak by však Briti k referendu museli, výsledky by zrejme boli úplne v rozpore s Farageovými predstavami.

Päťdesiatjeden percent občanov by sa totiž podľa prieskumu vyslovilo pre zotrvanie v EÚ, zatiaľ čo za brexit by hlasovalo len 43 percent. Šesť percent je nerozhodných.

Volanie po vypísanie druhého referenda sa častejšie ozýva z tábora proeurópsky zmýšľajúcich britských politikov, ktorí veria, že Briti by tentoraz boli lepšie informovaní, hlasovali by s väčším rozmyslom a nakoniec by sa vyslovili za zachovanie členstva v EÚ.