Expert na zahraničnú politiku: Do volieb 2019 vláda na Ukrajine nepadne

„Na Ukrajine sa blížia voľby a jedným z kľúčov k meraniu politickej stability je vzťah ľudí k politikom, ktorí ich reprezentujú, respektíve k alternatíve k opozícii. Druhá najväčšia koaličná strana vedená bývalým premiérom Arsenijom Jaceňukom sa podľa rôznych prieskumov verejnej mienky v nadchádzajúcich voľbách v roku 2019 nedostane do parlamentu. Krehkú väčšinu, ktorú má táto strana spoločne s Blokom Petra Porošenka, nebude možné zopakovať,“ konštatoval analytik a dodal, že pre ukrajinskú politiku to signalizuje „destabilizujúcu zmenu“.

Duleba je presvedčený, že do volieb v roku 2019 síce vláda na Ukrajine nepadne, ale po nich bude musieť dôjsť k inému zloženiu koalície a je otázne, či nová vláda bude schopná pokračovať v prebiehajúcich reformách.

Vedú Tymošenková a Porošenko

„Pokiaľ hovoríme o voľbách v roku 2019, Blok Petra Porošenka si na základe prieskumov voličských preferencií Ukrajincov za posledný polrok stále drží podporu na úrovni zhruba 15 percent. Na prvom mieste je však opozičná strana Julie Tymošenkovej, tá má približne 17 percent… Teraz je otázne, ako sa rozložia politické preferencie už počas samotných volieb a či bude nová vláda schopná pokračovať v reformách, ktoré začala Jaceňukova vláda a neskôr vláda Volodymyra Hrojsmana.“

Akákoľvek vláda, ktorá by však odmietala pokračovať v reformách, by podľa analytika spôsobila finančnú krízu. „Ukrajinci na výber veľmi nemajú. V prípade, že by sa nepokračovalo v reformách, mohla by sa zastaviť podpora Medzinárodného menového fondu a jedna tretina zo štátneho rozpočtu by musela ísť na splácanie vonkajšieho dlhu, ktorý spôsobil ešte exprezident Viktor Janukovyč,“ povedal Duleba.

Ukrajinci potrebujú reformy

„Pokiaľ sa chce krajina rozvíjať a nechce míňať všetky príjmy, ktoré je schopná získavať z vlastnej ekonomiky na splácanie vonkajšieho dlhu, potrebuje podporu Medzinárodného menového fondu a jeho podmienky sú veľmi striktné, vyžadujú reformy,“ objasnil Duleba a spresnil: „Ukrajina by nebola schopná splácať svoje záväzky, momentálne by to malo dosah na makroekonomickú stabilitu, pretože by to položilo kurz národnej meny voči vonkajším menám, nastala by obrovská inflácia.“

„Napriek tomu, že Jaceňukova strana vypadla z politickej scény si nemyslím, že by prišla k moci vláda, ktorá by pokračovala v požičiavaní si, v prevádzke neefektívneho štátu. Ukrajinci reformy potrebujú, aby bola krajina ekonomicky udržateľná,“ uzavrel Duleba.