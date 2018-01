Zemana podporí v 2. kole Klaus, Drahoša neúspešní kandidáti

Jiří Drahoš, ktorý sa v sobotňajšom prvom kole českých prezidentských volieb umiestnil na druhom mieste a spolu so súčasnou hlavou štátu Milošom Zemanom smeruje do druhého, rozhodujúceho kola o dva týždne, priznal, že očakáva podporu od ostatných neúspešných kandidátov.

„Do určitej miery ju očakávam; povedali sme si v mnohých debatách, že kto nepostúpi, tak toho, kto postúpi, podporí proti Milošovi Zemanovi,“ poznamenal bývalý šéf českej Akadémie vied. Čas, ktorý zostáva do druhého kola volieb 26. a 27. januára, hodlá stráviť politickou kampaňou najmä v regiónoch mimo Prahy.

„Všetci, ktorí máte záujem o zmenu, príďte k voľbám. Nebude to zbytočné,“ vyzval Drahoš voličov. So Zemanom by sa rád stretol aj v televíznej debate, a to napriek tomu, že prezident podľa vlastných slov predvolebnú kampaň nevedie a účasť na diskusiách odmieta. Zeman na tlačovej konferencii jeho výzvu medzitým prijal.

Zeman: Som stále mladý, plný síl a energie

„Nikdy som sa nebál ísť do najrôznejších diskusií, ani pred piatimi rokmi s Janom Fischerom alebo s Karlom Schwarzenbergom. Som stále mladý, plný síl a energie,“ uviedol Zeman. Novinárom pripomenul, že pred piatimi rokmi získal v prvom kole 24 percent hlasov, zatiaľ čo teraz „takmer 40 percent hlasov“.

Zeman následne skritizoval Českú televíziu, ktorú označil za „televíziu Václava Moravca“. „Mal som dojem, akoby víťazom bol niekto iný než ja,“ podotkol k vysielaniu verejnoprávne­ho média.

Prezident nemá oficiálny štáb, výsledky sledoval v sídle Strany práv občanov (SPO) na Loretánskej ulici v Prahe spolu s manželkou Ivanou, prezidentským poradcom Martinom Nejedlým a hradným kancelárom Vratislavom Mynářom.

Čaká sa negatívna kampaň

Politológovia očakávajú, že súboj v druhom kole bude veľmi tvrdý, zrejme aj s negatívnou kampaňou, ale otvorený. Predseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip bude ďalej podporovať Zemana. Spoločné stanovisko pred druhým kolom volieb však KSČM zatiaľ neprijala, informuje webový portál Novinky.cz.

Dvaja neúspešní kandidáti českých prezidentských volieb Michal Horáček a Mirek Topolánek vyhlásili, že v druhom kole volieb podporia Jiřího Drahoša. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Ľudovci podporujú Drahoša

Ďalší z porazených kandidátov Marek Hilšer tiež uviedol, že v druhom kole podporí Zemanovho súpera, hoci Drahoša priamo nemenoval. Petr Hannig naopak vyzval svojich priaznivcov, aby v druhom kole volieb volili súčasného prezidenta.

Ľudovci aj pre druhé kolo odporučia voličom, aby dali hlas Drahošovi, uviedol predseda strany Pavel Bělobrádek. Bývalý český prezident Václav Klaus podporil pred druhým kolom Zemana, uvádza Česká televízia. Ľudia, ktorí hlasovali za súčasného prezidenta, podľa neho ukázali, že nechcú poklonkovať cudzím záujmom.