Tlač: Zemana čaká ťažké druhé kolo

Tesný súboj medzi Zemanom a Jiřím Drahošom predpovedá tiež ďalší francúzsky denník Le Figaro. Iné svetové denníky opísali podrobne situáciu v Česku a snažili sa vysvetliť čitateľom názory českých voličov.

Zemana čaká v podobe prozápadného Drahoša veľká výzva, napísal britský denník The Guardian.

Zatiaľ čo väčšina verejnosti so Zemanom zdieľa jeho názory na imigráciu, jeho priazeň voči krajne pravicovým skupinám a vrelé vzťahy s Ruskom a Čínou občanov rozdeľujú. Druhé kolo volieb môže byť na rozdiel od prvého názorovo vyváženejšie, súdi The Guardian.

Drahoš na Západ

„Zeman sa staval do pozície odporcu migrácie a bojovníka za obyčajných ľudí. Stará sa o dobré kontakty s Moskvou a Pekingom. Jeho vyzývateľ Drahoš chce krajinu, ktorá je súčasťou NATO a EÚ, orientovať zase viac na Západ,“ konštatuje denník Süddeutsche Zeitung.

„Bola to voľba pre, alebo proti súčasnému prezidentovi Milošovi Zemanovi,“ myslí si zase korešpondent verejnoprávnej televízie ARD Jürgen Osterhage. V hlavnej spravodajskej relácii Tagesschau tiež vyjadril presvedčenie, že druhé kolo voľby je úplne otvorené.

Referendum pre Zemana alebo proti nemu

Podľa Le Monde Zemanovi kazí povesť niekoľko kontroverzií – od súkromného života cez nezdravý životný štýl po búrlivé vzťahy s opozíciou. Denník ho charakterizuje ako populistu a euroskeptika, ktorý podmieňuje možnosť, že by Česko mohlo prijať euro vylúčením Grécka z eurozóny. Drahoš je politickým nováčikom a druhé kolo možno chápať ako referendum pre Zemana alebo proti nemu.

Aj keď Zeman prvé kolo vyhral s prevahou, čaká ho ťažké druhé kolo, napísal Financial Times. Ak voliči vypočujú výzvu kandidátov, ktorí sa do druhého kola nedostali – Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka – a obrátia sa k Drahošovi, bude to pre Zemana ťažké. Drahoš sa vidí ako kandidát tých, ktorí si želajú zmenu, a tých aj pozýval k urnám.

Zeman je tvárou zúčtovania

The Wall Street Journal v dlhom materiáli pripomenul Zemanové nadštandardné vzťahy s Ruskom. Jeho vychvaľovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré rozšíril na súhlas so zabránim Krymu a náletov na sýrska mesta, pre jeho voličov ale nie sú témou.

Pre niektorých Čechov spadá spomienka na ruské tanky v uliciach Prahy pred 50 rokmi do vzdialenej minulosti a domnievajú sa, že teraz sa ich krajina dostala do područia Washingtonu a EÚ. Zeman je tvárou zúčtovania malých stredoeurópskych a východoeurópskych štátov s témou ich postavenia v Európe. Vplyvná menšina – menšia v Poľsku, ale rastúca inde – dospela k tomu, že je potrebné vylepšiť vzťahy s Ruskom a vyvážiť tak dominanciu európskych tradičných mocností, uzatvára WSJ.