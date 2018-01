Orbán: Utečencom treba pomôcť, ale nie na úkor vlastného ľudu

„Sýrčania majú právo v záujme ochrany svojho života utiecť do prvej bezpečnej krajiny, avšak my sme ich nechali prísť do Európy, pričom sme obišli všetky zákony,“ vyhlásil premiér.

Podľa jeho slov utečenci prichádzajú do EÚ aj z nevojnových zón, pretože chcú žiť lepšie než v Afrike či v Ázii. „Preto by bolo potrebné pomoc zobrať do krajín, ktoré to potrebujú, a nie dovážať migrantov,“ podčiarkol Orbán.

„Maďarsko má lepší cit pre tému migrácie než Nemecko, lebo leží v krízovej zóne, cez ktorú ak prejdú masy migrantov, ozve sa varovný signál. Sme solidárni, a preto nás kritizujú. Na hranice Únie sme postavili vojakov, čo nás zatiaľ stálo jednu miliardu eur. Čo ale robí Brusel a Berlín? Nič nám nepreplatili a pritom na nás nadávajú,“ dodal.

Orbán v rozsiahlom rozhovore zopakoval, že Maďarsko si nenechá diktovať z Bruselu, koho má prijať. Povedal, že na Západe vnímajú svoju identitu ako „postnárodnú a postkresťanskú“, čo označujú za liberalizmus a právny štát. „My nechceme takúto identitu, my sme národní a kresťanskí,“ zdôraznil maďarský ministerský predseda.