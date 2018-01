Otázky a odpovede o českých voľbách

Kde mali postupujúci do druhého kola volieb najväčšiu podporu a ako sa hlasovalo v zahraničí?

V trinástich zo štrnástich krajov Českej republiky zvíťazil Miloš Zeman. Najlepší výsledok dosiahol v Moravskosliezskom kraji, kde získal až 49,25 % hlasov. Drahoš vyhral iba v kraji Hlavné mesto Praha (podporilo ho tam 35,04 % voličov). V zahraničí, kde využilo volebné právo takmer 12 500 českých občanov, bolo poradie kandidátov iné – dominoval Drahoš (45,22 %) pred Pavlom Fischerom (20,51 %), Zeman sa umiestnil až piaty (7,47 %). Aj na Slovensku žijúci Česi si vybrali na prvé dve miesta Drahoša a Fischera, Zeman bol tretí.

Uskutoční sa televízna debata medzi Zemanom a Drahošom? Obhajca funkcie odmietal pred prvým kolom volieb prísť do televízneho štúdia diskutovať so svojimi protikandidátmi. Tvrdil, že to nepotrebuje, lebo vôbec nemusí viesť kampaň, s odôvodnením, že za neho hovoria výsledky doterajšieho pôsobenia (nemal dokonca ani volebný štáb). Zeman teraz povedal, že je ochotný debatovať s Drahošom pred kamerami TV Prima. Prezidentov súper vyhlásil, že očakáva dva televízne duely – jeden v Českej televízii (ČT) a druhý na stanici, ktorú si vyberie jeho rival. Zeman však dlhodobo obviňuje ČT zo zaujatosti voči nemu, preto sa nedá vylúčiť, že odmietne účasť vo verejnoprávnej televízii. Ak by to urobil, televízny súboj by sa uskutočnil iba v prípade, že Drahoš prikývne na jednu debatu v TV Prima.

Koho by radi videli na Pražskom hrade exprezident, bývalý premiér a nový predseda vlády?

Václava Klausa by zjavne potešilo, keby sa na čele štátu udržal jeho nástupca. Pred voľbami vravel, že s výnimkou Zemana a Mirka Topolánka mu všetci ostatní kandidáti pripadajú ako Marťania. Narážal na to, že majú minimálne alebo prakticky nulové politické skúsenosti. Keďže zo spomenutej dvojice zostal v hre Zeman, Klaus by mu mal odovzdať svoj hlas.

Bohuslav Sobotka, ktorý donedávna riadil vládu a so Zemanom sa dostával do sporov, má opačný postoj. Na twitteri napísal, že verí v úspech Drahoša v druhom kole a „Česko tak získa slušného, dôstojného rešpektovaného a energického prezidenta“. Andrej Babiš, ktorý prevzal moc po Sobotkovi, podržal Zemana pred prvým kolom a tak je to naďalej. Premiér však o ňom utrúsil, že by mal spraviť pár vecí. Má jasne vyhlásiť, že si neželá orientáciu krajiny na východ a do Ruska a do Číny cestuje iba kvôli podpore českých podnikateľov. Zároveň mu poradil, aby sa dištancoval od niektorých svojich spolupracovníkov, ale nemenoval ich.