Český expert: Šance sú vyrovnané. Ale Drahoš môže rásť

Čo zavážilo v prospech Miloša Zemana, že je to práve on, koho voliči posunuli do druhého kola voľby hlavy štátu na prvom mieste?

V prípade Zemana je to určite fakt, že je to úradujúci prezident. Je to výhoda. So Zemanom musíme spojiť aj to, že viedol počas celých päť rokov svojho mandátu pomerne intenzívnu kampaň. Mnoho ráz obišiel celú republiku. Išiel aj tam, kde pred ním veľa rokov žiadny vrcholový politik nebol. Pomerne efektívne dokázal rozdeliť českú spoločnosť, keď sa oprel o konfrontačnú stratégiu. Na istú časť verejnosti to funguje, a hlasovanie ukázalo, že je to skoro 40 percent voličov.

Ako to zvládol Jiří Drahoš?

Zo silnejších protizemanovských kandidátov bol najmenej kontroverzný. Zároveň ho poznalo trochu viac ľudí ako napríklad Mareka Hilšera. Podarilo sa mu zhromaždiť nezanedbateľné finančné prostriedky a pripraviť solídnu kampaň. Nebola skvelá, ale ukázala sa ako pomerne efektívna.

Zeman dostal menej hlasov, ako mu predpovedali posledné prieskumy pred prvým kolom. Drahoš získal približne rovnako, ako sa očakávalo, a podporili ho už všetci ostatní významní kandidáti. Kto je teraz favorit druhého kola?

Šance oboch kandidátov sú v zásade stále vyrovnané. Zeman má náskok, ale zdá sa, že už nemá kde získavať hlasy a môže narásť len o pár percentuálnych bodov. Mohol by ešte pritiahnuť nerozhodnutých a voličov mikrokandidátov Petra Hanniga a Jiřího Hyneka. Naopak, Drahoš má oveľa väčší priestor, aby mu rástla podpora. Väčšina voličov ostaných kandidátov má k nemu bližšie ako k Zemanovi. Ale hovorím, že situácia je vyrovnaná. Pokiaľ sa Zemanovi podarí efektívne demobilizovať Drahošových voličov, tak stále môže vyhrať.

Ako by to úradujúci prezident mohol urobiť? Zeman napríklad povedal, že bude diskutovať s Drahošom, hoci to predtým odmietal.

Tento krok nie je prekvapenie. Dalo sa to čakať. Zeman je naozaj talentovaný pragmatik, ktorý sa prispôsobuje situácii. A hlavne neistote, pretože Zemanova šanca, že vyhrá prezidentské voľby, je teraz oveľa nižšia, ako sa zdalo ešte na jeseň. Ísť do debát je pre neho dobré rozhodnutie. Zeman môže televízne diskusie vyhrať. Ale musí zvíťaziť výrazne. Zemanovi nestačí, že bude s Drahošom približne na rovnakej úrovni. To by potenciálnych voličov bývalého šéfa českej akadémie vied neodradilo. Podstatné bude aj to, ako budú súperi schopní poukázať na slabiny protikandidáta.

Aké ich majú Zeman a Drahoš?

Pri prezidentovi je to jeho zdravie, okolie na Pražskom hrade, teda ľudia, ktorí ho obklopujú, a prehnaný hulvátsky politický štýl. Pri Drahošovi zase, že je mäkký na utečencov, bez ohľadu na to, či je to naozaj tak, alebo nie. A tiež jeho postoje k niektorých krajným politickým silám, predovšetkým ku komunistom a k Slobode a priamej demokracii, ktorú vedie Tomio Okamura.

Drahoš potrebuje, aby jeho voliči prišli, musí ich mobilizovať. Ako sa mu to môže podariť?

Bude mieriť na Zemanove slabiny, ktoré som spomenul. Čudoval by som sa, keby sa ich nepokúsil využiť.

K voľbám sa, samozrejme, vyjadril aj premiér Andrej Babiš, ktorý podporuje Zemana. Zároveň mu však akoby radil, dokonca spomenul niektoré jeho slabiny, o ktorých hovoríte aj vy. Napríklad to, že príliš rozdeľuje spoločnosť. Prečo Babiš komentoval hlasovanie práve takto?

Prvým vysvetlením je, že sa trochu chce dištancovať od Zemana. Lebo to tak do istej miery vyznelo. Ale naozaj len trošičku, lebo príliš si to Babiš nemôže dovoliť. Druhé vysvetlenie môže však byť to, že premiér predsa len chce nejakým spôsobom odkázať prezidentovi, aby korigoval niektoré vyhlásenia. Pretože nie všetky Babišove a Zemanove priority sa vždy prekrývajú, napríklad v zahraničnej politike. Na zmeny však už nie je pred druhým kolom čas. Babiš sa musel vyjadriť nejakým spôsobom tak, aby to nikoho nepobúrilo. A možno premiér chcel ľahučko naznačiť, že on nie je z hľadiska orientácie na východ ako Zeman.

Azda s tým súvisí ešte jedno možné vysvetlenie. Babiš vo svojej reči jasne povedal, že on zodpovedá za zahraničnú politiku, ktorá je témou prezidentskej kampane. Možno chcel premiér niektorým nerozhodnutým voličom ANO odkázať, že sa nemusia Zemana obávať, lebo Babiš dá na veci pozor.

Je to možná interpretácia a určite dáva logiku. Mohol to byť Babišov spôsob, ako naznačiť, čo ste spomenuli. Teda, že premiér je kľúčový hráč, ktorý rozhoduje. Mohol by to byť určitý odkaz nielen voličom ANO, ale aj podporovateľom iných kandidátov. Babiš sa na nich obracia s tým, že zahraničná politika nie ja až taká podstatná, lebo premiér je dôležitý. Musíme však byť opatrní pri týchto interpretáciách. Ako som povedal, Babiš stále potrebuje ústretový prístup Zemana, čo sa týka skladania vlády. A súčasný prezident bude v úrade minimálne ďalšie dva mesiace, aj keby mandát neobhájil.

Veľa sa špekuluje, čo bude v kampani rezonovať pred druhým kolom. Je však ešte čas na otváranie nejakých tém?

Prezidentské voľby sú výrazne zamerané na osobné vlastnosti kandidátov. Podobne ako na Slovensku ani český prezident nemá až tak veľa právomocí. Je to však hlava štátu, ktorá je viditeľná a má určitý formálny aj neformálny vplyv. Nemyslím si, že teraz by sa našla ešte nejaká zasadaná téma, ktorá v kampani neznela. Týka sa to aj zahraničnej politiky. Je jasné, aké smerovanie má v tejto otázke Zeman a aké Drahoš. Ako som hovoril, logicky budú upozorňovať na slabiny toho druhého.