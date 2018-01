Poliaci už v Nemecku popri práci hľadajú aj slobodu

Demonštranti v sobotu protestovali pred parlamentom vo Varšave proti návrhu na ďalšie sprísnenie už i tak drakonického interrupčného zákona. Mnohé Poľky chodia na zákrok do susedného Nemecka, kde platia liberálnejšie zákony.

V Poľsku by podľa prieskumov terajšiu vládnucu stranu Právo a spravodlivosť stále volilo takmer päťdesiat percent opýtaných. Napriek sporným zmenám v oblasti médií, súdnictva či ochrany životného prostredia sú mnohí voliči so situáciou v krajine spokojní. Nemálo je však aj tých, čo pomýšľajú na emigráciu. A to znova, ako za bývalého režimu, aj z politických dôvodov.