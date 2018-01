USA pri tureckej hranici v Sýrii budujú teroristickú armádu, mieni Erdogan

Sýria považuje zostavovanie jednotky pri svojej hranici s Tureckom a Irakom za zjavné porušenie svojej zvrchovanosti. Oznámila to sýrska agentúra SANA.

Koalícia, ktorá bojuje v Sýrii pod velením Spojených štátov v nedeľu oznámila, že pomáha formovať pohraničný zbor, v ktorom bude 30-tisíc ľudí. Jeho osou majú byť kurdsko-arabské milície SDF, ktoré sa podieľali na bojoch proti radikálom a ktorým koalícia poskytovala podporu.

Rozhodnutie koalície sa nepáči ani Turecku, ktoré oznámilo, že sa Spojené štáty zahrávajú.

Prezident Recep Tayyip Erdogan Washington obvinil, že zostavuje pri tureckej hranici „teroristickú armádu“. „To, čo robí americká administratíva zapadá do kontextu jej deštruktívnej politiky v tomto regióne; jej cieľom je rozbiť tunajšiu krajinu a zamedziť riešenie kríz,“ uviedla s odkazom na vládny zdroj agentúra SANA.

Sýrska štátna televízia oznámila, že sýrska armáda je odhodlaná skoncovať s prítomnosťou Američanov na sýrskom území. Americký minister obrany James Mattis v minulosti povedal, že americké sily v Sýrii zostanú, kým príslušníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS) budú bojovať, aby sa predišlo príchodu nového IS. Na sýrskom území je teraz asi 2-tisíc Američanov, ktorí sú zapojení do bojov proti radikálom.

Jednotku, ktorú zostavujú Spojené štáty, teda spojenec Turecka v NATO, Erdogan označil za „teroristickú armádu“. Pohrozil zároveň, že Turecko ju „utopí v zárodku“.

Rusko ako hlavný spojenec sýrskej vlády tvrdí, že plán na zostavenie jednotky dokazuje, že Spojené štáty chcú Sýriu rozdeliť.

Hlavnou súčasťou SDF sú kurdské milície YPG, ktoré Ankara považuje za teroristickú skupinu.

Jeden z vysoko postavených tureckých činiteľov minulý týždeň povedal, že výcvik kurdských pohraničníkov bol dôvodom, prečo Ankara požiadala o vysvetlenie amerického chargé d'affaires.

Koalícia oznámila, že pohraničná jednotka sa bude zostavovať niekoľko rokov a že cieľom je, aby mala k dispozícii 30-tisíc ľudí. Polovica z nich majú byť členovia SDF, zvyšok budú noví branci.

Zatiaľ sa podarilo pre službu získať 230 nováčikov ochotných slúžiť v oblastiach, ktoré boli v poslednom čase oslobodené od IS. Milície SDF teraz majú pod kontrolou takmer 25 percent sýrskeho územia, väčšinou pri hranici s Tureckom a Irakom.

Výcvik prvých pohraničníkov už začal. Jednotka má chrániť severnú hranicu Sýrie s Tureckom, irackou hranicu na juhovýchode a údolia rieky Eufrat, ktoré rozdeľuje sily podporované Spojenými štátmi a bojovníkmi, za ktorými stojí Irán a Rusko.