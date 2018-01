Nemecká CSU je za začatie koaličných rozhovorov

Predsedníctvo Kresťanskosociálnej únie (CSU) sa dnes v Mníchove jasna vyslovilo za začatie koaličných rozhovorov so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a so sociálnou demokraciou (SPD). Sociálni demokrati predsedníctvo bavorskej vládnej strany zároveň vyzvali, aby sa nesnažili meniť to, na čom už bola raz zhoda.