Pápež je na návšteve Čile, čakali ho menšie davy priaznivcov aj kritika

Zároveň sa uskutoční v čase hlbokých pochybností, ktoré majú mnohí Čiľania o rímskokatolíckej cirkvi.

Je to prvá pápežova cesta do tejto andskej krajiny so 17 miliónmi obyvateľov, odkedy sa v roku 2013 postavil do čela cirkvi. V Čile v súčasnosti vládne aj hnev nad Františkovým rozhodnutím z roku 2015 vymenovať biskupa, ktorý mal blízko k čilskému najznámejšiemu pedofilnému kňazovi Fernandovi Karadimovi. Toho Vatikán v roku 2011 uznal za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí, informovala tlačová agentúra AP.

Juan Barros, biskup z juhočilského mesta Osorno, vždy popieral, že vedel o Karadimovom správaní, keď bol kňaz jeho chránencom. Mnohí Čiľania tomu však nedokážu uveriť.

„Nie je len čas, aby pápež požiadal o odpustenie za zneužívanie, ale aj čas v tejto veci konať,“ povedal Juan Carlos Cruz, Karadimova obeť.

Menšie davy i kritika Po vystúpení z lietadla privítala pápeža čilská prezidentka Michelle Bacheletová, a keď obaja kráčali po červenom koberci, hrala kapela. Pápež sa odviezol k centru mesta v čiernom sedane, obklopenom niekoľkými autami. Potom si František presadol do papamobilu a mával malým skupinkám priaznivcov, ktorí lemovali ulice.

Pápeža Františka privítala v Santiagu.

Davy ľudí však boli viditeľne menšie v porovnaní s pápežovými návštevami v ostatných latinskoamerických krajinách. „Nech žije pápež!“ kričali niektorí, keď pápež išiel v papamobile okolo nich.

Iní držali transparenty, ktoré pápeža kritizovali alebo ho vyzývali k činom. „Zastav zneužívanie, František!“ uvádzalo sa na jednom pútači. „Môžeš, a preto musíš!“

Prales i utečenci

Počas nasledujúcich troch dní má František naplánované celebrovanie omše v čilskej metropole Santiago, v južnom meste Temuco a severočilskom meste Iquique. Vo štvrtok odcestuje pápež na trojdňovú návštevu Peru.

Františkova cesta je zameraná na zdôraznenie kritickej situácie prisťahovalcov a domorodých obyvateľov a na vyzdvihnutie potreby zachovať amazonský prales. Do popredia sa však počas týždňov pred pápežovou návštevou dostal problém sexuálneho zneužívania kňazmi.

Kolóna áut s pápežom prechádza okolo prezidentského paláca v čilskom Santiagu. Autor: Reuters

Niekoľko hodín pred príletom Františka do Santiaga vyzvali aktivisti sa potrestanie kňazov, ktorí sexuálne zneužívali svoje obete, ale aj tých, čo pomáhali kryť tieto zločiny.

Strata vplyvu

Na prvom z viacerých takýchto podujatí sa zúčastnilo okolo 200 ľudí. Ich cieľom je, aby sa škandál okolo sexuálneho zneužívania kňazmi stal počas Františkovej návštevy hlavnou témou v krajine.

Väčšina Čiľanov sa naďalej pokladá za katolíkov, ale cirkev stratila svoj vplyv a prestala byť morálnou autoritou. Prispeli k tomu spomínané škandály, sekularizácia a elitárstvo duchovenstva.

Podľa agentúry AP treba však povedať aj to, že mnohí sa nevedia dočkať, kedy uvidia pápeža a oslávia s ním vieru.