Vylejú sa v českej kampani špina a lži?

Stratégia kandidátov

Hlava štátu má však dôvod na obavy. Všetci ostaní dôležitejší kandidáti, ktorí do druhého kola nepostúpili, podporili Drahoša. Ten sa teraz chystá cestovať Českom, aby si priazeň voličov potvrdil. Druhé kolo volieb sa koná 26. a 27. januára.

"Budú miesta, kde má cenu zájsť, pretože tam boli ľudia, ktorí volili napríklad Pavla Fischera (skončil tretí v prvom kole, poz. red.). Predstaviť sa im, chvíľu s nimi o niečom podebatovať. Ale určite v našom pláne budú miesta, kde môj výsledok nebol až taký oslnivý a dáva to určitý potenciál. No času už tak veľa nie je. Budú to predsa len vybrané zastávky,“ povedal Drahoš pre denník Mladá fronta Dnes.

Možno sa niekde stretne aj so Zemanom. Prezident mesiace tvrdil, že nebude robiť predvolebnú kampaň. Tú však za neho obstarali spolupracovníci a priaznivci. Podľa spravodajskej stránky lidovky.cz prezidentov hovorca Jiří Ovčáček nevylúčil, že hlava štátu teraz vyrazí medzi ľudí, aby ich viac motivovala. "Ďalší program čo najrýchlejšie prispôsobíme stratégii pre druhé kolo,“ uviedol Ovčáček.

Obaja súperi musia zvážiť, čo im v kampani prospeje. Drahoš sa snažil doteraz zvýrazniť, že by bol iný prezident ako Zeman. Či už sa to týka politického štýlu, alebo jednoznačného zakotvenia Česka v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Drahoš však nešiel príliš do konfrontačného štýlu. A zdá sa, že to zatiaľ voliči oceňovali. Ani Zeman priamo neútočil na súperov, toto prenechal ľuďom ako Ovčáček a ďalším podporovateľom.

Kandidátov vystavia priamemu súboju plánované televízne debaty. Nie je momentálne celkom jasné, ako budú vyzerať a kde sa odohrajú. Pôvodne Zeman diskusie odmietal, ale po prvom kole vyhlásil, že sa s Drahošom postaví do televízneho štúdia. Pre hlavu štátu je to nevyhnutná zmena stratégie, lebo v prvom kole dostala menej hlasov, ako sa očakávalo. Zeman je dobrý rečník a mnohí očakávajú, že nad menej skúseným Drahošom bude v debatách dominovať.

Politológ Miloš Gregor z Masarykovej univerzity však upozorňuje, že televízne diskusie môžu byť pre súčasnú hlavu štátu aj problém. "Debaty môžu ukázať, že Zeman je stále v dobrej zdravotnej kondícii, že zostal výborným rétorom, ktorý vie pohotovo reagovať. Ale môže to dopadnúť aj tak, že prezident už nebude stíhať, že už na tom nie je tak dobre zdravotne a že to už nie je ten rečník, akým bol počas hlasovania o hlavu štátu pred piatimi rokmi,“ pripomenul pre Pravdu Gregor.

Fake news

Kandidáti tiež v kampani musia brať do úvahy zmenu v mediálnom prostredí, ktorého súčasťou sú aj klamstvá, polopravdy a propagandistické výmysly. Hoci nejde o nové techniky, mnohé dezinformačné weby či facebookové skupiny pred piatimi rokmi ani neexistovali a aj aktivity krajín ako Rusko boli menej viditeľné. Jonáš Syrovátka má v Pražskom inštitúte bezpečnostných štúdií na starosti projekt České voľby v dobe dezinformácií.

"Dezinformačné spektrum je veľmi široké. My sme si identifikovali najdôležitejšie weby. Z dezinformácií, ktoré sme doteraz zachytili, sa dá povedať, že takmer všetky boli priaznivé pre súčasného prezidenta. Či už hovorili o nejakých útokoch na Zemana, alebo hlavu štátu dávali do súvislosti s témami, z ktorých vyznievala dobre. Napríklad taká bola správa o reálnom zločine migranta v Nemecku s dodatkom, že Zeman takým veciam v Česku na rozdiel od ostatných prezidentských kandidátov zabráni,“ povedal pre Pravdu Syrovátka.

Podľa odborníka sa dá urobiť zatiaľ jeden záver z toho, že šíriace sa dezinformácie sú väčšinou v prospech Zemana. "Ľudia, ktorí prispievajú na tieto platformy, sú priaznivci prezidenta a snažia sa využiť akýkoľvek nástroj na mobilizáciu pre jeho podporu. Dá sa očakávať, že to bude ešte výraznejšie medzi prvým a druhým kolom. Videli sme až skokovú aktivitu na týchto platformách. Nejaká situácia bola v piatok a iná už bola v nedeľu,“ opísal dianie Syrovátka.

Kandidát na prezidenta a bývalý šéf Akadémie vied českej republiky Jiří Drahoš. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Jednou z hlavným tém, ktoré sa v súvislosti s Drahošom šíria, je, že jeho zvolenie by vraj znamenalo inváziu moslimov do Česka. Hlava štátu má však len malý vplyv na migračnú a azylovú politiku štátu. A Drahoš sa na tému utečenecká kríza vyjadroval skôr opatrne. Na jeho oficiálnej webovej stránke sa v jeho programe píše, že odmieta kvóty, ktoré sú podľa neho nezmyselné a hlúpe, a že prílišná politická korektnosť je slabosťou Česka aj Európskej únie.

"Už dnes vieme, že dezinformácie, klamstvá, hoaxy či fake news, a je jedno, ako to označíme, v kampani sú. Len niekoľko hodín po voľbách sme mohli sledovať, ako sa na sociálnych sieťach šírili v úvodzovkách overené správy. Ako je pán Drahoš iluminát, že má nemanželské dieťa a na pracovisku mal aférky. Tieto tvrdenia majú mnoho ráz niečo spoločné. Vraj pochádzajú od dôveryhodného a dobre informovaného zdroja, ale nikto nevie, kto to je,“ reaguje Gregor, spoluautor diela Najlepšia kniha o fake news.

Tesne pred prvým kolom volieb sa však začali šíriť aj letáky s tvrdením, že Zemanovi priaznivci sa vraj nemusia unúvať s hlasovaním, lebo úradujúca hlava štátu postupuje do druhého kola automaticky. "Nevieme, ku koľkým ľudom sa to dostalo, letáky vychádzali z jedného satirického programu, kde bolo jasné, že ide o vtip. Pomerne paradoxné mi však príde, že pán Zeman a jeho hovorca Ovčáček sú veľkí bojovníci proti úradu, ktorý má dezinformácie odhaľovať. V tomto prípade ho však vyzývali, aby konal,“ pripomenul Gregor.