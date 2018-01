Bannon je predvolaný pred veľkú porotu pre ruské zasahovanie, píšu NYT

Bývalý hlavný stratég Bieleho domu a niekdajší poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon bol v rámci vyšetrovania možného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb predvolaný pred veľkú porotu. Píše o tom americký denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na informovaný zdroj. Podľa NYT je to prvýkrát, čo zvláštny vyšetrovateľ Robert Mueller predvolal pred veľkú porotu človeka, ktorý sa pohyboval v Trumpovej tesnej blízkosti. Muellerov hovorca odmietol správu NYT komentovať.

Veľkú porotu zloženú z občanov používajú vyšetrujúce orgány pri rozhodovaní, či je v konkrétnom prípade dostatok dôkazov pre prípadné obvinenia. Zostavenie poroty priamo neznamená, že k obvineniu dôjde, umožňuje však vyšetrovateľom požiadať o svedecké výpovede či získať dôležité dokumenty.

NYT súdi, že predvolanie pred veľkú porotu môže byť Muellerovou vyjednávaciu taktikou. Denník sa domnieva, že Mueller zrejme nakoniec umožní Bannonovi vyhnúť sa vypovedaniu pred veľkou porotou výmenou za to, že bude ochotný odpovedať na otázky vyšetrovateľov počas menej formálneho výsluchu od úradov zvláštneho vyšetrovateľa vo Washingtone. Podľa iných komentátorov ale predvolanie pred veľkú porotu môže tiež znamenať, že sa vyšetrovanie prípadného ruského zasahovania zintenzívnilo.