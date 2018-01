Lavrov nie je hlupák, tvrdí americký diplomat

Minister Lavrov pred novinármi na adresu Majdanu a pričlenenia Krymu k Rusku na základe referenda o. i. totiž zdôraznil, že „Rusko nepoužilo a ani nehrozilo Ukrajine jadrovou zbraňou, a tak nebolo porušené Budapeštianske memorandum, a bola to Ukrajina, ktorá ho porušila uskutočnením Majdanu“.

„Ukrajina paralelne s Budapeštianskym memorandom vzala v osobitnom vyhlásení na seba záväzok, že nebude podporovať rasistické, neonacistické, xenofóbne tendencie. Uskutočnenie Majdanu však bolo najhrubším porušením záväzkov zo strany našich ukrajinských susedov,“ povedal doslova minister Lavrov. Zároveň zopakoval, že ukrajinskej téme sa prisudzuje väčšia pozornosť, ako si zaslúži, a že ju prezentujú ako jablko sváru vo vzťahoch Ruska a Západu ako celku. „Považujem to za chybu. Západ by sa mal sústrediť na realizáciu Minských dohôd, v ktorých je všetko jasne a presne napísané a neumožňujú tak dvojakú interpretáciu. Ak by sa tak stalo, tak by kríza bola dávno vyriešená,“ upozornil šéf ruskej diplomacie.

S vlastnou interpretáciou Lavrovových slov vzápätí po jeho hodnotení výsledkov ruskej diplomacie za minulý rok však prišli viacerí západní odborníci.

"Je to kreatívny výklad,“ reagoval podľa očakávania na ruského ministra napríklad Kevin Rothrock, citovaný ukrajinským portálom Proua. Dnes pracuje v opozičnom ruskom médiu Meduza vychádzajúcom v angličtine.

„Je to absolútny nezmysel,“ cituje z účelového výberu portálu spomínaný zdroj aj francúzskeho novinára Gullivera Kragga zo spravodajského kanálu France 24. A to bez ďalšej „analýzy“ Lavrovových tvrdení. Možno preto, lebo by musel naraziť aj na konštatovanie ruského ministra, podľa ktorého prístup Západu k ukrajinskej kríze je spolitizovaný.

„Ak by Západ upustil od prizmy konfrontácie medzi tzv. autoritárskym Ruskom a tzv. liberálnym Západom, tak by to znamenalo odmietnutie ideologického výkladu situácie, ktorá má vraj globálny význam pre vzťahy Ruska a Západu,“ naznačil šéf ruskej diplomacie možné východisko. Podľa neho by to „našim západným kolegom umožnilo ukončiť podporu bezmyšlienkového a bezohľadného kurzu, ktorý presadzuje oficiálny Kyjev s cieľom vyhnúť sa plneniu svojich záväzkov vyplývajúcich z dohôd uzavretých v Minsku“.

Zatiaľ sme však svedkami zvýšenej aktivity ukrajinských nacionalistov presadzujúcich schválenie zákona o „reintegrácii Donbasu“. Bolo to tak najnovšie aj v utorok pod oknami parlamentu, ktorý práve začal rokovať z pohľadu viacerých pozorovateľov o kontroverznom návrhu zákona.