Pri protiruských sankciách chýba súdržnosť v EÚ

Spoločný postup sa zakaždým opakuje, objavujú sa v ňom však trhliny. Európska únia pravidelne predlžuje sankcie proti Rusku o šesť mesiacov, ale medzi členskými štátmi sa vytráca súdržnosť. Nikto síce na summitoch neblokuje ich pokračovanie, no zároveň sú lídri, čo spochybňujú túto politiku.

Platí to aj o hlasoch z Bulharska, ktoré od Nového roku prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ. Už dlhšie sa ozýva proti sankciám prezident Rumen Rudev, ktorý má povesť duše spriaznenej s Moskvou. "Sankcie jednoznačne nepriniesli úžitok, skôr poškodili ekonomike Ruska a únie,“ povedal vo februári 2017 pre stanicu Euronews po zvolení za hlavu štátu. Na jeseň potvrdil svoj názor: "Biznis by nemal pykať za politické rozhodnutie, preto verím, že sa sankcie odstránia,“ poznamenal podľa servera Novinite.

Podobne sa v Sofii vyjadruje aj premiér Bojko Borisov, ktorý pritom s Rudevom nemá ideálne vzťahy, keď príde reč na vnútornú politiku. "Počas nášho predsedníctva v Rade EÚ musíme politicky a diplomaticky pôsobiť za zrušenie sankcií a znížiť napätie medzi Európou a Ruskom,“ citovala ho v septembri agentúra Ukrinform.

O tri mesiace Borisov na tlačovke v Bruseli tvrdil, že sankcie už zohrali úlohu a vzťahy sa čoskoro normalizujú. "Neviem, ako je Rusko postihnuté sankciami, ale Bulharsko je zasiahnuté vážne,“ posťažoval sa vtedy podľa agentúry Reuters, ktorá upozornila, že bulharský export sa do Ruska znížil takmer o štvrtinu.

Je otázne, či Borisov plánuje niečo podniknúť v politickom zákulisí. Oficiálne totiž Sofia na pôde Bruselu uviedla, že téma sankcií nebude v jej agende počas predsedníctva, s poukázaním na to, že platnosť trestu sa predĺžila do konca júla 2018, a Bulharsko prevzalo európsku štafetu do konca júna tohto roku.

V Moskve sa môžu tešiť, že k podobným názorom pribudol hlas novej šéfky rakúskej diplomacie Karin Kneisslovej. Pred pár dňami doslova uviedla pre denník Kurier, že sankcie boli hlúposť. Poukázala na to, že ich prijatie bolo v prvom rade zacielené na oslabenie ruského ropného priemyslu, lenže ceny ropy na jeseň 2014 prudko klesli (EÚ schválila tieto sankcie v lete uvedeného roku), a tak zámer sa nesplnil. "Sankcie jednoducho boli neúspešné,“ dodala Kneisslová.

Ako o neúčinnom a fakticky škodlivom kroku sa o uvalení sankcií vyjadruje aj premiér Robert Fico, ktorý vysvetľuje, že Slovensko ich nevetuje, lebo nechce ísť proti jednote v únii. Podobné zdôvodnenie o ich zachovaní používa predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý pritom v tomto opatrení vidí nezmysel.

"Európska politika voči Rusku je zlá, je príliš jednostranná,“ povedal pre najnovšie vydanie novín Welt am Sonntag, keď snahu o predlžovanie sankcií pripísal veľkým štátom v EÚ. "Západ stavia slobodu na čelnú pozíciu. Rusko sa v prvom rade zaujíma o zachovanie obrovskej krajiny, a všetko ostatné môže prísť neskôr. Únia však nechápe Rusko,“ dodal Orbán o vzájomných vzťahoch. Ak Miloš Zeman o necelé dva týždne obháji funkciu na Pražskom hrade, Moskva bude mať v českom prezidentovi ďalšieho spojenca proti sankciám vo visegrádskej štvorke.

Medzi súdržnosťou na pôde EÚ a ústretovosťou k Rusku kľučkuje už aj vláda v Bruseli. "Zdá sa, že Belgicko odteraz pochybuje o užitočnosti tvrdej politiky voči Moskve s cieľom zmeniť ruskú politiku na Ukrajine,“ podotkla v polovici decembra belgická stanica RTBF.

Premiér Charles Michel na stretnutí s veľvyslancami svojej krajiny prízvukoval, že zostáva solidárny s Ukrajinou, ale sankcie nie sú cieľom samy osebe. "Sú nástrojom na dosiahnutie dialógu. Som zástanca inej stratégie s Ruskom. Na európskej úrovni si zrejme treba zvoliť iný prístup, s dialógom s Ruskom o iných témach. Napríklad v prípade našich ekonomických záujmov, ale aj pri úlohe Ruska na juhu,“ citovala RTBF Michela. Juhom myslel najmä Irak, Sýriu a Líbyu, čo súvisí s bojom proti terorizmu a riešením migračnej krízy.

Proruské sympatie cítiť aj zo strany niekdajšieho talianskeho lídra Silvia Berlusconiho, ktorého strana má šancu zvíťaziť v blížiacich sa parlamentných voľbách, a tak zostavovať novú vládu. Netvrdí síce, že by sa z Ríma mali ponáhľať do Bruselu, aby ostatné štáty únie primali rýchlo zrušiť doterajšie protiruské opatrenie, ale na druhej strane si myslí, že treba poukazovať na jeho škodlivosť pre hospodárstvo EÚ.

"Nazdávam sa, že bude viac užitočné a správne pracovať tak, aby Európa pochopila, že Rusko nie je nepriateľ, ale potenciálny spojenec, a že sankcie sú nástroj, ktorý predovšetkým škodí nám samotným, našim podnikom a súčasne vzďaľuje Rusko od Európy, dôsledkom čoho je potom zložitejší dialóg o sporných otázkach,“ povedal Berlusconi podľa novín Corriere della Sera.