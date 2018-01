Ruska šla na interview s moldavským prezidentom, vyhostili ju

Vlečúci sa konflikt medzi prozápadnou moldavskou vládou a proruským prezidentom Igorom Dodonom sa dnes znovu dostal na stránky moldavských novín, keď tamojšie úrady zakázali vstup do krajiny ruskej televíznej reportérke. Stalo sa tak napriek tomu, že na rozhovor ju do krajiny pozval sám prezident.

Redaktorka ruskej televízie NTV Irada Zejnalovová priletela do moldavskej metropoly Kišinev z Istanbulu, ale po troch hodinách vyjednávania ju pohraničná kontrola poslala domov do Moskvy. Nedokázala vraj hodnoverne vysvetliť, s akým cieľom do Moldavska prichádza. Vyhostenie je údajne krátkodobé, zákaz vstupu do krajiny nemá.

Dodon dnes potvrdil, že Zejnalovová priletela do Kišiněva na jeho osobné pozvanie. „Pre terajšiu parlamentnú väčšinu je to typické, nie je to prvý takýto prípad,“ prehlásil prezident podľa moldavského serveru Moldnews. Interview Dodon osobne telefonicky sľúbil.

Moldavsko je politicky rozpoltené dlhodobo. Zatiaľ čo parlamentná väčšina podporuje prozápadnú vládu, ktorá sa usiluje o tesnejšiu spoluprácu s Európskou úniou a s USA, Dodon a jeho spojenci chcú Moldavsko vrátiť do ruskej sféry vplyvu. Nedávno dokonca moldavský ústavný súd zbavil dočasne prezidenta právomoci, keď odmietol potvrdiť menovanie nových členov vlády.

Zejnalovová nie je prvá, koho moldavské úrady vrátili z letiska späť do Ruska. Podobný osud v nedávnom čase stihol spravodajcu ruských týždenníkov Rossijskije vesti a Argumenty i fakty, redaktorku denníku Komsomolskaja pravda alebo reportérku štátnej televíznej spoločnosti VGTRK.

Za nežiadúcu osobu bol dokonca označený ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, ktorý je osobitným predstaviteľom Kremľu pre záležitosti odštiepeného Podnesterska.