ČR: Drahošovi by dala hlas väčšina voličov neúspešných kandidátov z prvého kola

Vyplýva to z prieskumu agentúr STEM / MARK a Median pre Inštitút pre Demokraciu 21. Agentúry zisťovali názor voličov počas prvého kola. V oznámených výsledkoch prieskumu vynechali voličov Jiřího Hyneka, Petra Hanniga a Vratislava Kulhánka, pri ktorých by kvôli malému počtu voličov mohla vzniknúť výrazná štatistická odchýlka.

Z prvého kola postúpili do druhého, ktoré sa odohrá 26. a 27. januára, úradujúci prezident Miloš Zeman a bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. Agentúry vo zverejnených výsledkoch prieskumu uviedli, či by voliči nepostupujúcich kandidátov Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera a Mireka Topolánka volili skôr Drahoša, alebo Zemana, prípadne voliť nešli.

Drahošovi by dalo hlas 71 až 77 percent oslovených voličov Fischera, Horáčka, Hilšera a Topolánka. K Zemanovi by sa naopak priklonilo 15 až 22 percent voličov týchto štyroch neúspešných kandidátov. Najväčšiu podporu má Drahoš medzi voličmi Fischera. Zemana by volili najčastejšie priaznivci Topolánka. Zvyšok opýtaných tvoria ľudia, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, alebo už v druhom kole nechcú k urnám prísť.

Najväčší podiel ľudí, ktorí by už v druhom kole vôbec nešli voliť, je medzi priaznivcami Horáčka. K urnám by neprišla takmer desatina z nich.

Zeman postúpil do druhého kola sa približne 39 percentami hlasov (asi 1,99 milióna hlasov) a Drahoš s 27 percentami (1,37 milióna hlasov). Fischer získal v prvom kole asi desať percent hlasov, Horáček a Hilšer zhodne približne deväť percent a Topolánek štyri percentá. Všetci štyria spomenutí nepostupujúci kandidáti dostali dohromady približne 1,68 milióna hlasov. Ak by Zeman a Drahoš dostali k počtu hlasov získaných v prvom kole aj podiel z hlasov nepostupujúcich kandidátov podľa prieskumu, získal by celkovo viac hlasov Drahoš. Pri prepočte z množstva voličov kandidátov v prvom kole by tak Zeman dostal zhruba 2,29 milióna hlasov a Drahoš 2,62 milióna.

Horáček zaznamenal na twitteri, že väčšina jeho voličov by v druhom kole dala hlas Drahošovi. „Preto vás prosím: choďte voliť a prispejte k víťazstvu v zásadnom stretnutí,“ povedal.

Prieskum medzi voličmi vykonávali agentúry v dňoch 12. a 13. januára, keď sa konalo prvé kolo prezidentskej voľby. Zúčastnilo sa ho 2568 ľudí.