Kurz už nechce toľko diskutovať o kvótach, prednosť dáva ochrane hraníc

Európska únia by sa podľa neho mala skôr sústrediť na ochranu vonkajších hraníc a na pomoc krajinám pôvodu utečencov. Povedal to v Berlíne po rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou (CDU). Tá vyjadrila presvedčenie, že by európske krajiny v otázke migrácie mali byť solidárne.

„Som presvedčený, že riešenie migračnej otázky spočíva v riadnej ochrane hraníc a silnejšej pomoci v mieste (pôvodu migrantov),“ povedal rakúsky kancelár. „Myslím, že diskusia o kvótach zaberá príliš veľa miesta, ak chceme migračnú otázku vyriešiť,“ uviedol takisto Kurz, ktorý sa už skôr vymedzoval voči utečenecké politike nemeckej vlády a jej šéfky Merkelovej. Rozdiely v pohľade na túto otázku dnes obaja na spoločnej tlačovej konferencii pripustili.

Kurz i Merkelová chcú ochranu hraníc

Ako Kurz, tak Merkelová sa však zhodujú v tom, že prvým krokom k riešeniu migrácie musí byť lepšia ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. „Keď ochrana hraníc, ktorá je samozrejme na mori veľmi zložitá, nefunguje dostatočne, tak z môjho pohľadu nie je možné, aby niektoré krajiny hovorili, že sa na európskej solidarite nebudú podieľať,“ vyjadrila svoje presvedčenie šéfka nemeckej vlády. To, že niektoré štáty tvrdia, že s tým nechcú mať nič spoločné, považuje Merkelová za nesprávne.

Povinné kvóty na prerozdeľovanie utečencov odmietajú predovšetkým krajiny takzvanej višegrádskej štvorky, čo je Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko.

Práve na blízkosť Rakúska krajinám Visegrádu v otázke migrácie sa Kurza tiež opýtali.

Odpovedal, že niekedy má Viedeň rôzne názory s Nemeckom, inokedy so štvoricou stredoeurópskych štátov. Jeho krajina by rada stavala medzi oboma stranami sporu mosty, poznamenal tiež rakúsky kancelár.