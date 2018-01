Zachráni Líbyu syn zvrhnutého plukovníka Kaddáfího?

Sajf Islam, druhorodený syn zvrhnutého a zavraždeného plukovníka Muamara Kaddáfího, sa môže vrátiť na politickú scénu. Aspoň sa o to chce pokúsiť. Podľa jeho najnovšieho vyhlásenia ráta s účasťou na prezidentských voľbách, ktoré by sa mali uskutočniť v polovici tohto roku. Pritom Líbya ešte nikdy nemala prezidenta. Kandidatúru Kaddáfího mladšieho potvrdil novinám Egypt Today aj Básim as Soul, hovorca Kaddáfího rodiny, ktorú dlho hlavne na Západe považovali za rodinu "vydedencov".