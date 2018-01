Budapešť plánuje 'zastaviť Sorosa' sadou zákonov a tajne prijať stovky migrantov

Maďarská vláda načrtla podobu pripravovaného balíka zákonov, ktoré by uložili nové povinnosti skupinám údajne podporujúcich nelegálnych imigrantov.

Sade opatrení dal vládny hovorca Zoltán Kovács prezývku „Stop Sorosovi“, pretože Budapešť považuje amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa za podnecovateľa migrácie, ktorá podľa nej podkopáva stabilitu Európy.

Mimovládne organizácie, ktoré „podporujú nelegálnu imigráciu“, by sa v prípade schválenia novej legislatívy museli registrovať na súdoch, tiež by museli štátu odvádzať štvrtinu finančných príspevkov od zahraničných darcov. Miliardár Soros sa stal v posledných rokoch úhlavným nepriateľom maďarského premiéra Viktora Orbána tiež preto, že financuje skupiny obhajujúce práva utečencov.

Bez registrácie pokuta

Minister vnútra Sándor Pintér ako príklad subjektu spadajúceho pod chystané opatrenia menoval niekoho, kto by „ukazoval cestu do Európy“ migrantovi v Belehrade alebo by mu poskytol smartphone s mapami a ďalšími informáciami.

Niektorým aktivistom by tiež po novom mohla justícia zakázať, aby sa približovali k maďarsko-srbskej hranici, ktorá je zároveň vonkajšou hranicou Európskej únie. Spomínané organizácie, ktoré by sa nezaregistrovali, by mohli čeliť pokutám.

Zákaz vstupu pre Sorosa

Agentúra Reuters uvádza, že konkrétne obrysy balíčka zákonov zatiaľ nie sú jasné, pretože úplné znenie návrhov vláda zverejní až vo štvrtok. Provládne médiá ale údajne informujú, že nové opatrenia by mohli v konečnom dôsledku viesť k zákazu vstupu do Maďarska pre Sorosa. Podľa hovorcu Kovácsa totiž vláda počíta aj s možnosťou vydávať súdne zákazy pre občanov tretích krajín. Soros je občanom Maďarska, ale aj Spojených štátov.

Podľa Reuters sa nevraživosť medzi Sorosom a Orbánom vyostruje. V Maďarsku narodený židovský finančník vo východnej Európe dlho podporuje liberálne hodnoty a politiku otvorených hraníc, čím sa stal tŕňom v oku miestnych nacionalistov, obzvlášť vo svojej vlasti.

Vytváranie falošného nepriateľa

„Nelegálna masová imigrácia je problém, ktorý ovplyvňuje Európu ako celok, predstavuje vážne bezpečnostné riziko,“ povedal Kovács. Na otázku o možných dôsledkoch pre Sorosa vládny hovorca odpovedal: „Ak zistíme, že Soros je zapojený do takých aktivít, teda že organizuje nelegálnu imigráciu, potom pre neho budú platiť pravidlá.“

Minister vnútra Pintér vraj neverí, že „by doteraz George Soros niekomu povedal, že sa podieľa na organizácii“ (nelegálnej migrácie).

Soros kampaň Budapešti proti jeho osobe označil za „prekrúcanie a lži“ s cieľom vytvoriť falošného vonkajšieho nepriateľa. Keďže maďarská vláda očakáva, že skupiny alebo jednotlivci sa budú k pomoci nelegálnym imigrantom priznávať dobrovoľne, uviedol Kovács, že „sme veľmi zvedaví na to“, či tak urobí aj Soros.

Prerokujú tajné prijatie 1300 migrantov

Predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Zsolt Molnár zvolal na budúci utorok schôdzku. Podľa agentúry MTI Molnár vo štvrtok uviedol, že výbor by mal prerokovať tajné prijatie 1300 migrantov.

„Na schôdzku prídu predstavitelia dotknutých orgánov a tajných služieb, ale očakávame aj prítomnosť premiéra (Viktora Orbána), ktorý by mal zodpovedať otázky ohľadne tajne prijatých 1 300 migrantov i tzv. Sorosovho plánu,“ povedal predseda.

Podľa jeho slov zvolanie schôdzky výboru maďarského zákonodarného zboru podporili aj ďalšie opozičné strany – Jobbik a Politika môže byť iná (LMP).

Szélová – predĺžená ruka Sorosa?

Podpredseda výboru z vládnej strany Fidesz Szilárd Németh v stredu vyhlásil, že členovia výboru za Fidesz z rokovania odídu, ak sa ho zúčastní Bernadett Szélová z LMP. Podľa názoru vládnej strany totiž Szélová slúži Sorosovým záujmom a Fidesz by bol nerád, keby sa táto osoba dostala k dôležitým informáciám.

Predseda Jobbiku Gábor Vona v pondelok – podobne ako aj ďalšie opozičné subjekty – Orbánovej vláde vytkol, že vedie mohutnú a drahú kampaň, ako chráni Maďarsko pred migrantmi, a pritom vlani Maďarsko prijalo tajne 1300 utečencov.