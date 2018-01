'Špinavá kampaň' sa začala: Drahoš inzeráty očakával, ďalšie 'podrazy' prídu

V Klatovoch vo štvrtok na stretnutí s verejnosťou povedal, že to čakal, a že predpokladá ďalšie podrazy a lotroviny. „Dementujeme to stále a budeme tiež apelovať na zdravý rozum ľudí, aby všetkému neverili,“ uviedol Drahoš pred 300 ľuďmi na Klatovskom námestí.

Návšteva Plzeňského kraja je súčasťou jeho výjazdov do krajov pred druhým kolom prezidentských volieb.

„Budeme sa určite brániť a budem sa proti tomu vymedzovať napríklad aj v tých debatách, ale nie je to také jednoduché,“ komentoval inzeráty Drahoš.

Stop imigrantom a Drahošovi

Spolok Priatelia Miloša Zemana zverejnil v niektorých denníkoch inzerát, ktorý podporuje súčasného prezidenta a útočia na Drahoša. Spája ho s podporou migrácie. Inzerát hlása „Stop imigrantom a Drahošovi. Táto krajina je naša!“ a nabáda k voľbe Zemana. Zadávateľom je firma Euro – Agency, ktoré podľa Zemanovho transparentného účtu pred prvým kolom volieb zaplatila 1,8 milióna ČK (asi 70 tisíc eur) práve za inzerciu v dennej tlači.

Drahoš dnes povedal, že súhlasí s prvou časťou vety na inzeráte, „Stop imigratom …“. „Musíme zastaviť migráciu, najmä tú smerom z Afriky a z týchto krajín,“ naliehal. Európa podľa neho nie je schopná problém vyriešiť a musí pomôcť ľuďom v ich krajinách. Nemožno podporovať pašerácky biznis a Európska únia podľa Drahoša migráciu nemôže riešiť otvorením hraníc.

Vsádza na rozumných ľudí

"Musíme chrániť hranice Schengenu, a musíme to zvládnuť a my to zvládneme. Ale musíme to zvládnuť ako Európa, nemôžeme to zvládnuť ako Česká republika, že zabetónujeme svoje hranice a budeme sa tváriť, že je všetko v poriadku a budeme čakať, až tie hranice začne niekto preliezať, "uviedol.

K otázke, či je pripravený na podrazy, ktoré prídu, povedal, že kampaň proti nemu môže protistrana (Zeman, pozn. red.) prehnať. „Dúfam, že aspoň rozumní ľudia, a ja stále verím, že ich je tu väčšina, pochopia, že sú to výmysly a lži,“ uviedol.

Drahoš tiež uistil, že televízne debaty s Milošom Zemanom budú určite len dve. „Radšej idem do Klatov a budem jazdiť ešte do ďalších miest. Pre mňa sú dôležitejší voliči ako štyri debaty. O čom? Veď sám Zeman povedal, že by to bola nuda,“ dodal. ČTK povedal, že sa pripravuje a čaká, že v nich prídu aj podpásové údery.

Diskusiu na ČT bude moderovať Světlana Witowská

Debatu Českej televízie, v ktorej sa stretnú českí prezidentskí kandidáti Jiří Drahoš a súčasná hlava štátu Miloš Zeman, bude moderovať Světlana Witowská, ktorá sa pravidelne objavuje v podvečernom programe s názvom Interview ČT24.

„Světlana je skúsená moderátorka, ktorá dlhodobo odvádza výborné výkony v rozhovoroch s vrcholnými politikmi,“ uviedol riaditeľ spravodajstva a športu ČT Zdeněk Šámal, ktorého vo štvrtok citoval portál televízie.

Moravec nechcel byť hromozvodom

Ponuku moderovať prezidentskú debatu pred druhým kolom priamych volieb dostal najprv Václav Moravec, ale odmietol ju. Ako jeden z dôvodov pritom uviedol, že nechce byť hromozvodom Zemanovej kritiky voči ČT. „Generálneho riaditeľa som už v nedeľu informoval, že debatu moderovať nebudem,“ povedal Moravec už skôr.

Zeman Moravca často kritizuje a rozhovory s ním niekoľko rokov odmieta, napísal v stredu portál Novinky.cz.

Moravec svoje rozhodnutie nemoderovať diskusiu spresnil pre spravodajský web Médiář. Uviedol, že sa „líšili jeho predstavy a predstavy vedenia ČT o formáte, stopáži a podobne“. „Dobré pre ČT a jej divákov je, že sa po mojom nedeľnom oznámení generálnemu riaditeľovi o nemoderovaní podarilo odblokovať odmietavý postoj kancelára (Vratislava) Mynářa k účasti prezidenta Zemana v záverečnej debate ČT,“ vysvetlil Moravec.

Diskusiu obaja potvrdili

Diskusný duel sa bude vysielať v priamom prenose vo štvrtok 25. januára od 20.00 h na kanáloch ČT1 a ČT24. Obaja kandidáti už účasť na debate písomne potvrdili.

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa bude konať 26. a 27. januára.

Witowská začínala novinársku kariéru ako redaktorka tlačovej agentúry ČTK a denníka Mladá fronta DNES. Prvýkrát nastúpila do Českej televízie v roku 1996; po pôsobení v súkromnej televízii Prima sa do ČT nakrátko vrátila v roku 2011 a definitívne po materskej dovolenke v roku 2012. Od roku 2014 moderuje program Interview ČT24, teda pravidelný profilový podvečerný rozhovor s osobnosťou, ktorá hýbe udalosťami dňa, ako napísal portál televízie.