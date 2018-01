Erdogan bude v marci s EÚ rokovať o migrácii, tvrdí nemecký denník Die Welt

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by sa koncom marca mal v Bruseli, alebo Sofii stretnúť s vrcholnými predstaviteľmi Európskej únie, vrátane predsedu Komisie Jeana-Claudea Junckera a šéfa Európskej rady Donalda Tuska. Napísal to vo štvrtok nemecký denník Die Welt, podľa ktorého by Ankara na rokovanie mohla dostať prísľub ďalšej miliardovej pomoci pre utečencov.