Trump: 'Veľmi si prajem hovoriť s vyšetrovateľom FBI Muellerom'

Televízii CBS News to povedal Trumpov právnik Ty Cobb. Mueller sa snaží nájsť stopy ruského zasahovania do predvlaňajších volieb prezidenta USA. Spolu s ním sa kauzou zaoberajú tri kongresové výbory.

Trump chce za záležitosťou urobiť bodku a v Bielom dome sa o jeho rozhovore s Muellerom „aktívne diskutuje“, povedal Cobb. Formálna žiadosť od zvláštneho vyšetrovateľa ale vraj zatiaľ nedorazila.

Cobb je presvedčený, že Muellerovo vyšetrovanie na Trumpa a jeho úrad nebude mať žiadny vplyv. Očakáva, že skončí v priebehu štyroch až šiestich týždňov. Uznal, že je „viac než oprávnené“, že sa Muellerov tím snaží preskúmať všetko, čo ho zaujíma.

Flynn klamal, Manafort vinu popiera

Muellera vraj pozná dlho a neupodozrieva ho z toho, že by na prezidenta chystal pascu. Mohla by spočívať v očakávaní, že Trump bude hovoriť v rozpore so zistenými dôkazmi. Takúto možnosť by vraj bolo hlúpe nepripúšťať.

Sám Trump pred týždňom povedal, že rozhovor s Muellerom nepovažuje za pravdepodobný. „Nikto tajnú spoluprácu (s Ruskom) na žiadnej úrovni nezistil, tak sa zdá nepravdepodobné, že by vôbec nejaký výsluch bol,“ povedal Trump novinárom. „Uvidím, čo bude,“ dodal.

Pátranie po ruskom vplyve na voľby sa zatiaľ týkalo niekoľkých prezidentových priamych spolupracovníkov. Bývalý bezpečnostný poradca Michael Flynn a člen Trumpovho volebného štábu George Papadopoulos sa priznali, že vyšetrovateľom FBI klamali. Niekdajší šéf volebného štábu Paul Manafort a jeho kolega Richard Gates akúkoľvek vinu popierajú.