Británia dá Francúzsku na posilnenie hranice pred migrantmi 44,5 milióna libier

Británia zaplatí Francúzsku za ďalšie posilnenie bezpečnostných opatrení v oblasti severofrancúzskeho mesta Calais, ktorá chráni britské územie mimo iného pred nelegálnym prisťahovalectom, 44,5 milióna libier. Podľa hovorcu britskej vlády to oznámi premiérka Theresa Mayová, ktorá sa vo vojenskej akadémii v Sandhurste neďaleko Londýna stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

„Tieto peniaze budú musieť byť použité na zlepšenie bezpečnosti na hranici,“ uviedol hovorca britskej vlády. Prostriedky by sa mali vynaložiť na oplotenie, kamerové systémy a infračervenú detekčnú technológiu. Hoci sa Británia a Francúzsko pre brexit vydajú rôznymi cestami, chcú podľa hovorcu naďalej úzko spolupracovať, okrem iného v bezpečnostných otázkach.

Niečo za niečo

Mayová s Macronom by sa mali v rámci britsko-francúzskeho summitu venovať predovšetkým otázkam migrácie. Výsledkom rokovaní by malo byť nielen posilnenie ochrany hranice, ale aj spolupráca tajných služieb. Očakáva sa, že Mayová takisto oznámi, že jej krajina prijme ďalších migrantov, ktorí sa teraz v snahe dostať sa na Britské ostrovy zdržujú v severnom Francúzsku. Predovšetkým by malo ísť o maloletých migrantov bez sprievodu. Londýn k tomuto kroku už v utorok vo svojom prejave v Calais vyzval Macrona.

Britská premiérka a francúzsky prezident by mali popoludní oznámiť aj posilnenie obrannej spolupráce. Londýn by mal podľa BBC napríklad vyslať tri vrtuľníky do Mali, kde Francúzi bojujú s islamskými radikálmi. Paríž by na oplátku mala posilniť britské jednotky v Estónsku. Macron by mohol na svojej prvej návšteve Británie vo funkcii prezidenta tiež potvrdiť, že zapožičia na výstavu do Británie slávnu tapisériu z Bayeux, ktorá znázorňuje okrem iného slávnu bitku pri Hastingse.

Pred svojím minuloročným zvolením Macron sľuboval, že ak sa stane prezidentom, zmení francúzsko-britskú dohodu z roku 2003, ktorá posunula britské hraničné kontroly na francúzsku stranu Lamanšského prielivu.

Džungľa

Do oblasti severofrancúzskeho mesta Calais prišli v posledných rokoch tisíce migrantov, ktorí sa odtiaľto snažili dostať do Británie. pri prístavnom meste dokonca vzniklo provizórne táborisko, takzvaná Džungľa, kde žilo až 8 000 ľudí. Na konci roka 2016 ho francúzske úrady zlikvidovali a v utorok Macron sľúbil, že jeho vláda nedopustí, aby táborisko bolo obnovené. V súčasnosti sa podľa odhadov na rôznych miestach v okolí Calais zdržiava asi sedem stoviek migrantov, ktorí sa chcú dostať cez Lamanšský prieliv do Británie.

Britská vláda podľa svojich údajov v posledných rokoch na bezpečnostné opatrenia v oblasti Calais vydala už viac ako 100 miliónov libier. V roku 2015 britské úrady zaznamenali 80 000 pokusov o ilegálne prekročenie hranice s Francúzskom, v minulom roku to bolo už len 30 000.