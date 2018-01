SPD cmúľa horkú pilulku

Bude to partnerstvo číslo tri s Angelou Merkelovou? Alebo nemecká sociálna demokracia v poslednej chvíli odíde od oltára? Lídri SPD sa dohodli s kresťanskými demokratmi kancelárky, že by mali formálne rokovať o vytvorení veľkej koalície.

Lenže ľavica to s Merkelovou skúsila už v rokoch 2005 až 2009 a potom opäť v roku 2013. Tento kabinet CDU/CSU a SPD po septembrových voľbách stále riadi krajinu, hoci už len ako vláda bez parlamentného mandátu.

Ako ďalej

V nedeľu sa bude musieť SPD na zjazde v Bonne rozhodnúť ako ďalej. Jej líder Martin Schulz, ktorý po voľbách veľkú koalíciu odmietal, teraz presviedča straníkov, že by to predsa len mali s pravicou opäť skúsiť a rokovať s ňou. Napriek predchádzajúcim skúsenostiam, že spojenectvo s Merkelovou v minulosti znamenalo pre SPD volebný pád.

"Len nedávno sme dva razy sformovali veľkú koalíciu a skončilo sa to pre nás dvakrát veľkou porážkou,“ povedal pre televíziu ZDF Marco Bülow, poslanec za SPD. Podľa neho je dohoda, ktorú uzavreli špičky SPD a CDU/CSU, len náplasťou na problémy Nemecka. "Radšej by som mal sociálnu demokraciu, ktorá začne nanovo so sebadôverou a bude chcieť zmeniť krajinu,“ vyhlásil Bülow. Schulz je zatiaľ pred zjazdom 600 delegátov optimistický. "V debatách sme sa skôr spájali, ako by sme sa rozchádzali,“ citoval šéfa SPD denník Guardian.

Neistota na nemeckej politickej scéne sa prenáša aj na úroveň Európskej únie. Preto predbežná dohoda CDU/CSU a SPD venovala nemalú časť témam, ktoré súvisia s EÚ. V marci by mal byť na stole nemecko-francúzsky návrh týkajúci sa reforiem v eurozóne. Nie je však jasné, či v tom čase bude v Berlíne vláda podporená parlamentnou väčšinou.

Najhlasnejšie proti veľkej koalícii vystupuje mladšia generácie sociálnych demokratov. "Alebo sa obnovíme ako vedúca politická sila v Nemecku mimo veľkej koalície, alebo k tomu nedôjde vôbec,“ vyhlásil šéf Mladých socialistov v SPD Kevin Kühnert pre médiá.

Schulzovi však vypovedali poslušnosť aj krajinské organizácie. Proti formálnemu začatiu rokovanie o koalícii s CDU/CSU sa vyslovili sociálni demokrati v Berlíne či Sasku-Anhaltsku. "Očakávam, že väčšina našich delegátov bude na zjazde hlasovať proti veľkej koalícii,“ povedala pre spravodajskú stránku Focus.de aj Heike Taubertová, šéfka organizácie SPD v Durínsku.

"Pre SPD je nová veľká koalícia ako horký, nedostatočne testovaný liek. Viete, že si ho musíte vziať, ale nechcete ho a neviete, či vás vylieči, alebo vám ublíži,“ uviedol pre Pravdu expert na nemeckú politiku Eric Langenbacher z Georgetownskej univerzity. "Podľa mňa ani jeden sociálny demokrat nepreferuje veľkú koalíciu ako riešenie. Zostať v opozícii je presne to, čo strana potrebuje, aby sama seba nanovo definovala. Ale výsledky volieb z roku 2017 sú také, aké sú. S takým zložením parlamentu sa ťažko hľadá dokonalé riešenie. A nikto nechce predčasné voľby, najmä keď sa Alternatíva pre Nemecko (AfD) v prieskumoch posilnila,“ pripomenul Langenbacher.

Ďalšia neistota

Ak vnikne veľká koalícia, krajne pravicová AfD bude najsilnejšou opozičnou stranou v parlamente. Radikáli sa v ňom už z hľadiska tejto pozície hlásia o funkcie.

Langenbacher si však myslí, že SPD v nedeľu predsa len odhlasuje vstup do rokovaní o veľkej koalícii. "Predpokladám, že Schulz získa dostatočnú podporu. Merkelová mu pomohla, keď vyhlásila, že sociálni demokrati získali v predbežných rokovaniach skutočne veľa,“ uviedol expert.

K tomu, že Schulzov návrh prejde, sa prikláňa aj ďalší odborník na nemeckú politiku Matthias Dilling. "V žiadnom prípade to nie je isté. Ale účastníci kongresu by mohli súhlasiť, pretože centristickí a skôr pravicoví delegáti stále budú hrať na zjazde dôležitú úlohu,“ reagoval pre Pravdu Dilling.

Politológ však zároveň upozorňuje, že aj keby sa zrodila dohoda o veľkej koalícii, Schulz bude musieť prekonať ešte jednu väčšiu prekážku. Potvrdiť spoluprácu s CDU/CSU musí celostranícke hlasovanie.

"Referendum v rámci SPD vnáša do situácie neistotu. Pri ňom bude všetko závisieť od toho, či sa podarí viac mobilizovať odporcov, alebo prívržencov veľkej koalície. Na druhej strane je to však aj páka SPD na kresťanských demokratov pri rokovaniach. Referendum môže sociálna demokracia použiť ako nástroj, aby sa do koaličnej dohody dostalo čo najviac jej predstáv,“ uviedol Dilling.

Voľby sa v Nemecku konali už vlani 24. septembra. Vyhrali ich kresťanskí demokrati a Merkelová po hlasovaní najprv skúsila rokovať s liberálmi a so Zelenými. Hoci sa rokovania o koalícii dostali až do záverečnej fázy, nakoniec stroskotali. Pre kancelárku je tak spojenie s SPD už asi jedinou šancou, ako sa udržať pri moci a vládnuť štvrté volebné obdobie.

Možno sú však dni Merkelovej predsa len zrátané. "Ktovie. Azda sa už v zákulisí rokuje aj časovom rámci, kedy by mohla skončiť. Možno sa čoskoro dočkáme éry po Merkelovej,“ myslí si Langenbacher.