Bulharská veľvyslankyňa Čobanovová: Nebudeme údržbármi

Jordanka Čobanovová, veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku.

V súvislosti s polročným bulharským predsedníctvom v Rade Európskej únie sa často pripomína vrátane hlasov z Bruselu nielen pre Sofiu nelichotivý prívlastok – krajina je najchudobnejšou v rámci spoločenstva.

Nikdy sme netvrdili opak. Rozdiel existuje. Mnohí ho však nepoznajú. Bulharsko je často protirečivé a pre mnohých je preto na prvý pohľad nečitateľnou krajinou. Nie vždy je ľahké pochopiť dianie v našej krajine. Na jej ceste napredovania je nemálo zákrut. Ak však máte dostatok času a ochotu, tak určite získate poznatok, že Bulharsko je krajinou srdečných a pohostinných ľudí s veľmi bohatými dejinami siahajúcimi ďaleko do minulosti. Najväčším bohatstvom však ostávajú samotní Bulhari, ktorí sú otvorení a väčšinou takpovediac ešte nepokazení súčasnou dobou. Majú stále pozitívne videnie, sú Slovanmi. Nie je to teda otázka biedy či bohatstva. Je to o ľuďoch. A to je hlavné. Aj preto sme od roku 2007, keď sme sa stali členmi únie, zaznamenali nemalý pokrok v napredovaní našej spoločnosti. Je to vidieť, a opak môžu tvrdiť iba naši neprajníci. Spomínané nálepkovanie Bulharska nie je múdre.

Existujú vari nejaké príklady, ktoré by potvrdzovali, že Sofia sa vždy správala proeurópsky?

Tak napríklad ešte nie sme ani súčasťou schengenskej zóny, a napriek tomu sme sa aktívne podieľali na riešení migračnej vlny smerujúcej ďalej do západnej Európy. Aktívne a úspešne sme v rámci aj Bruselom prijatých opatrení eliminovali tlak na našej hranici. Snahu ilegálnych migrantov, ktorí prichádzali do Turecka hlavne z Blízkeho a zo Stredného východu. Vari to nie je dôkaz, že Bulharsko sa vždy cítilo súčasťou jednotnej európskej rodiny?

Podľa niektorých takzvaných znalcov problematiky vraj Bulharsko za pol roka šéfovania v Rade Európskej únie bude vraj iba udržovať oheň pod kotlom, administratívne riadiť chod Rady, ale nebude nič konkrétne riešiť.

Určite nebudeme údržbármi.

Sofia opakuje, že jej kľúčovou prioritou v najbližšom polroku je integrácia Západného Balkánu.

Na tom sa nič nemení. Dobre si pamätáme, aké náročné bolo stať sa členskou krajinou EÚ. Preto dúfame, že môžeme byť akýmsi mostom medzi EÚ a Západným Balkánom.

Ibaže život v EÚ to nie je iba Západný Balkán.

Súhlasím, ale na jednej strane máme na Balkáne susedov a na druhej stále platí, že ak je pokoj v tejto časti Európy, tak je stabilita aj v EÚ. Súčasťou spomínanej našej priority je vzdelávanie tamojších obyvateľov, vytváranie podmienok s cieľom aby ostávali vo svojej vlasti.

Nemožno ich však uzavrieť medzi hranicami ich krajín.

To som nikdy netvrdila. Naopak, musia cestovať, poznávať svet a brať si z neho to pozitívne, ktorým by mohli obohatiť svoj život vo svojej vlasti.

Takže sa nechystáte iba udržovať oheň pod kotlom aktivít únie?

V žiadnom prípade. Jedným z konkrétnych cieľov je napríklad zjednotenie telekomunikačných pravidiel medzi EÚ a Západným Balkánom, aby jeho obyvatelia cítili, že do Európy skutočne patria. Existujú už napríklad dvojstranné dohody Bulharska s Macedónskom a so Srbskom o telekomuniká­ciách, ktoré podpísal za našu stranu bulharský premiér. A tak dnes ľudia platia pri volaní do zahraničia oveľa menej ako v nedávnej minulosti a spomínanú agendu sa usilujeme preniesť ďalej na pôdu únie. Tak, aby rovnaké podmienky v rámci medzinárodných telekomunikačných služieb platili napríklad aj so Slovenskom.

Existujú však aj dôležitejšie oblasti.

Určite. Napríklad boj proti terorizmu, v čom môže byť bulharské predsedníctvo prínosom nielen pre členov únie.

A ako je to zo zaužívaným stereotypom podľa ktorého Bulharsko žilo pestovaním a vývozom ovocia a zeleniny?

Budeme v tom pokračovať, pretože ide v poradí o druhú prioritu v našich aktivitách v rámci spoločnej Európy. Je to spojené s finančným rozpočtom únie, ktorý obsahuje známe štrukturálne fondy, ako aj agrárnu politiku. Tu vidíme dôležité miesto pre naše aktivity. Hlavne preto, lebo rok 2018 je posledným rokom, v ktorom je možné prísť s návrhmi zákonov. V tom budúcom už totiž úniu čakajú voľby. Pripomínam však, že hlavnými prioritami Bulharska v období jeho predsedníctva v Rade Európskej únie sú bezpečnosť a stabilita s dôrazom na migráciu, digitálnu ekonomiku a mladých ľudí.