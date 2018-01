Puigdemont chce vládnuť z Bruselu, chce sa vyhnúť zatknutiu

Týmto spôsobom by sa Puigdemont vyhol zatknutiu, ktoré mu hrozí pri návrate do Španielska, kde sa voči nemu vedie vyšetrovanie v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.

V interview, ktoré Puigdemont poskytol rozhlasovej stanici Catalunya Radio, uviedol, že z väzenia by nemohol ani oslovovať ľudí, ani písať, ani prijímať návštevy.

„Jediný spôsob, ako by som to mohol robiť, je zostať na slobode, v bezpečí. Nemohol by som konať ako (regionálny) prezident, keby som bol väzňom,“ vysvetlil Puigdemont.

Snahy bývalého katalánskeho vedenia o vyhlásenie nezávislosti ich regiónu od Španielska viedli vládu v Madride k rozpusteniu katalánskej vlády a parlamentu a k vypísaniu predčasných volieb, ktoré sa konali 21. decembra 2017. Väčšinu poslaneckých mandátov v parlamente v nich získali strany podporujúce odštiepenie Katalánska. Nový katalánsky parlament musí teraz do konca januára prijať rozhodnutie, či umožní Puigdemontovo schválenie do funkcie predsedu vlády, a to spôsobom, keď jeho programové vyhlásenie bude pred poslancami čítať poverená osoba alebo on sám, avšak prostredníctvom videokonferencie.

Vláda v Madride už varovala, že keby sa predsedom katalánskej vlády stal opäť Puigdemont, napadne toto rozhodnutie súdnou cestou. Španielsky premiér Mariano Rajoy okrem toho deklaroval, že keby na čele katalánskej vlády bol opäť Puigdemont, Madrid by si aj naďalej ponechal svoju správu nad Katalánskom.

Puigdemont utiekol v októbri do Bruselu po tom, ako ho Rajoy odvolal z postu lídra katalánskej správy, keď po oficiálne protiprávnom referende vyhlásil Katalánsko za nezávislú republiku. Pri návrate do Španielska mu hrozí zatknutie a možné odsúdenie, konštatovala agentúra Reuters.

Niekoľko dní predtým, ako sa katalánsky parlament zíde, aby zvolil novú regionálnu vládu, separatisti uviedli, že Puigdemont je opätovne ich kandidátom na jej predsedu. Skúmajú tiež možnosť jeho účasti na zasadaní prostredníctvom videospojenia s Bruselom.

Rajoy však v pondelok takúto myšlienku zavrhol. „Je absurdné, že sa niekto usiluje stať predsedom katalánskej regionálnej vlády ako utečenec v Bruseli – je to vec zdravého rozumu,“ povedal španielsky premiér v prejave v madridskom ústredí svojej Ľudovej strany (PP).