Schulz varoval SPD pred predčasnými voľbami

Pred nedeľným mimoriadnym zjazdom strany varoval šéf Sociálnodemokra­tickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz delegátov pred odmietnutím koaličných rokovaní s Kresťanskode­mokratickou úniou Nemecka/Kresťansko-sociálnou úniou Bavorska (CDU/CSU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. V takomto prípade by podľa jeho slov „dosť rýchlo“ došlo k predčasným parlamentným voľbám. Aj SPD by v nich pritom podľa Schulza musela počítať so zlým výsledkom. Odporcovia vstupu do vlády argumentujú najmä tým, že doterajšia koalícia s CDU/CSU stranu pripravila o výraznú časť voličov.

„Keď sa stranám s väčšinami v Spolkovom sneme nepodarí zostaviť vládu, voliči ich za to potrestajú,“ upozornil Schulz v rozhovore pre denník Spiegel. Rozhodnutie, či socialisti vôbec začnú koaličné rokovania s Merkelovej CDU/CSU, padne na nedeľnom kongrese strany.