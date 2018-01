USA: Senátori sa stále nedohodli, shutdown bude pokračovať aj v pondelok

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer v nedeľu večer po ďalšej sérii celodenných rokovaní oznámil, že sa stále nepodarilo dosiahnuť dohodu o návrhu zákona, ktorý by zaistil krátkodobé financovanie federálnych inštitúcií do 8. februára. To by umožnilo tisícom vládnych zamestnancov návrat do práce.

Vodca republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell napokon odročil hlasovanie o príslušnom návrhu na pondelok na poludnie (18.00 h SEČ).

Senátorom z oboch politických táborov sa darí dosahovať určitý pokrok na ceste ku kompromisu ohľadne ústupkov v imigračnej reforme, ktorým demokrati podmieňujú schválenie dočasného financovania. Demokratickí senátori žiadajú zaistenie právnej ochrany pre státisíce mladých prisťahovalcov, ktorých priviedli do Spojených štátov nelegálne ešte ako deti.

Počas shutdownu sa financujú len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny, ako napríklad pošta, systém riadenia letovej prevádzky, Federálny vyšetrovací úrad (FBI), colná správa či ochrana hraníc. V priebehu víkendu museli v dôsledku shutdownu zatvoriť napríklad aj newyorskú Sochu slobody a múzeum prisťahovalectva na ostrove Ellis Island.

Keďže zatiaľ nedošlo k dohode, do práce v pondelok nenastúpi takmer polovica z dvoch miliónov civilných federálnych pracovníkov. To znamená, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vstupuje do svojho druhého roka bez plne funkčnej vlády.