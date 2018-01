Španielsky súd odmietol žiadosť prokuratúry o zatykač na Puigdemonta

Španielsky súd v pondelok zamietol žiadosť španielskej prokuratúry o reaktiváciu eurozatykača na katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, zdržiavajúceho sa momentálne v Dánsku. Informovala o tom agentúra AP.

Puigdemont sa môže voľne pohybovať v rámci EÚ okrem Španielska

Španielsky minister zahraničných vecí Alfonso Dastis vyhlásil, že Madridom zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont sa môže zatiaľ pohybovať voľne po celej Európe s výnimkou Španielska. Minister podľa agentúry AP dodal, že Puigdemontovo zatknutie je v kompetencii sudcov.

Dastis reagoval na najnovší vývoj, keď Puigdemont v pondelok opustil Belgicko, kam koncom októbra ušiel pred súdnym vyšetrovaním v Španielsku, a odcestoval do Dánska. Španielska prokuratúra promptne požiadala sudcu španielskeho najvyššieho súdu, ktorý sa touto kauzou zaoberá, aby vydal na Puigdemonta európsky zatýkací rozkaz.

Minister Dastis v pondelok v Bruseli vyhlásil, že Puigdemontovi v Španielsku hrozí súd. „V tejto chvíli sa môže v rámci EÚ – mimo Španielska – pohybovať voľne, ale uvidíme,“ dodal.

Španielske súdy pôvodne požiadali Belgicko o Puigdemontovo vydanie, neskôr – v decembri 2017 – túto svoju žiadosť stiahli v obave, že Belgicko by síce katalánskeho expremiéra vydalo, ale trestné činy, z ktorých by mohol byť obvinený, by sa zredukovali.

Belgický právny poriadok totiž nepozná termín „vzbura“, takže Belgicko by päticu v exile žijúcich katalánskych politikov mohlo vydať len na základe španielskeho obvinenia zo sprenevery verejných financií.

V takom prípade by ich potom španielske súdy nemohli súdiť za vzburu, ale len za spreneveru, ktorej sa katalánski politici dopustili, keď 1. októbra 2017 usporiadali referendum o nezávislosti Katalánska.

Sudca Pablo Llarena, ktorý sa kauzou Puigdemont a spol. zaoberá, dňa 5. decembra 2017 zrušil európsky aj medzinárodný zatykač na Puigdemonta a štyroch exministrov, ktorý vydala začiatkom novembra iná španielska sudkyňa. V platnosti však ponechal španielsky zatykač uvalený na päticu politikov na základe obvinenia zo vzbury a podnecovania vzbury, takže po príchode do Španielska im stále hrozí zatknutie.

V nadväznosti na spomínané zrušenie európskeho zatykača potom belgická justícia zrušila predbežné opatrenia voči týmto piatim Kataláncom, ktorí tak mohli voľne cestovať.

Expremiér kritizoval EÚ za neschopnosť zvládať krízy

Katalánsky expremiér Carles Puigdemont kritizoval Európsku úniu za neschopnosť zvládať krízy. Zlyhala podľa neho tiež pri ochrane ľudských práv v Katalánsku. Puigdemont to povedal v dánskej metropole, kde začal na Kodanskej univerzite debatu nazvanú Katalánsko a Európa, na križovatke k demokracii? Svojim prejavom si v zaplnenom sále vyslúžil veľký potlesk.

„EÚ funguje dobre v dobrých časoch, ale všetci vieme, že v kríze vždy zlyhá. Videli sme to v prípade Grécka, Ukrajiny, utečencov a tiež pri jej zlyhaní chrániť ľudské práva v Katalánsku,“ povedal Puigdemont. „Chceme zostať Európanmi, ale nemôžeme zatvárať oči pred európskymi zlyhaniami,“ dodal katalánsky expremiér, ktorý do Kodane pricestoval na dva dni z Bruselu. Tam utiekol koncom októbra po tom, čo ho španielska prokuratúra s celou jeho vládou obvinila zo vzbury.

Puigdemont sa na Kodanskej univerzite pustil tiež do španielskych ľudovcov vlády Rajoya. „Odmietajú dialóg so zástupcami Katalánska. Je to pre nás sklamanie, nie je to ale prekvapivé,“ povedal Puigdemont s tým, že Barcelona ponúkala Madridu rokovania o referende a vyššej úrovni samosprávy pre Katalánsko od roku 2013 osemnásťkrát. Základným problémom podľa neho je, že španielska vláda nechce uznať Kataláncov za národ. Katalánsky expremiér tiež priznal, že utiekol do Belgicka, aby sa vyhol väzbe.