Rozhodnuté: Američania otvoria svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme na budúci rok

Spojené štáty otvoria na budúci rok svoje veľvyslanectvo v izraelskej metropole Jeruzalem, uviedol v pondelok počas návštevy Izraela americký viceprezident Mike Pence. Informovala o tom agentúra AP.

V prejave pred poslancami Knesetu Pence obhajoval kontroverzné rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunúť tam aj veľvyslanectvo, ktoré má v súčasnosti sídlo v Tel Avive.

Trumpova administratíva začne plán na presunutie veľvyslanectva do Jeruzalema realizovať v nasledujúcich týždňoch a k otvoreniu novej ambasády by mohlo dôjsť do konca roka 2019.

Protesty

Z rokovacej sály Knesetu vyhostili arabských poslancov, ktorí pokrikmi rušili priebeh Penceovho vystúpenia. Medzi poslancami následne došlo aj k potýčke.

Pence v prejave tiež naliehavo vyzval Palestínčanov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Zdôraznil, že mier sa môže dosiahnuť iba prostredníctvom dialógu.

Palestínčania nahnevane protestovali proti rozhodnutiu USA uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a tvrdia, že Spojeným štátom sa už nedá dôverovať ako sprostredkova­teľovi. Vyslovili sa, že odmietnu akýkoľvek mierový plán, ktorý navrhne Trumpova administratíva.

Pence, s ktorým sa Palestínčania odmietli stretnúť, zdôraznil, že USA podporujú riešenie na základe dvoch štátov, ale iba vtedy, ak to budú podporovať obe strany. Agentúra AP pripomína, že vo vláde Benjamina Netanjahua dominujú odporcovia palestínskej štátnosti, čím sa takýto scenár stáva nepravdepodobným.

Pence: Jadrová dohoda s Iránom je „pohroma“

Americký viceprezident taktiež v prejave označil jadrovú dohodu s Iránom za „pohromu“ a uviedol, že Trumpova administratíva ju už nebude certifikovať. Namiesto toho je Washington odhodlaný schváliť účinné a trvalé obmedzenia iránskeho jadrového a raketového programu.

„V prípade, že sa jadrová dohoda s Iránom neupraví, prezident Trump povedal, že Spojené štáty sa z iránskej jadrovej dohody okamžite stiahnu,“ dodal Pence podľa agentúry DPA.

Irán v polovici januára odmietol akceptovať akékoľvek zmeny vo svojej jadrovej dohode z roku 2015. Teherán tak reagoval na rozhodnutie Trumpa, že ak európski spojenci neupravia v dohode niektoré „závažné nedostatky“, za niekoľko mesiacov od dohody odstúpi.

Irán a šesť veľmocí – Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA – dospeli v roku 2015 k prelomovej dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zmiernené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program.