Senátori sa dohodli na obnovení financovania amerických federálnych úradov

Americkí senátori dosiahli v pondelok dohodu o obnovení financovania federálnych úradov, ktorej schválenie sa očakáva ešte v priebehu dňa. Takzvaný shutdown, v rámci ktorého je ochromená činnosť mnohých vládnych inštitúcií v USA, by sa tak po troch dňoch mal skončiť.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer oznámil, že hlasovanie o príslušnom zákone sa bude konať ešte v pondelok. Dohoda s vodcom republikánskej senátnej väčšiny Mitchom McConnellom sa týka zabezpečenia krátkodobého financovania federálnych inštitúcií do 8. februára, vyplýva z informácií agentúr AP a Reuters.

Senátori už krátko po oznámení o dohode jasnou väčšinou hlasov (81:18) ukončili debatu o príslušnom návrhu, čo umožní, aby hlasovali za jeho prijatie, informovala agentúra DPA.

Problémy s Snemovni sa neočakávajú

Pred obnovením pozastavenej činnosti federálnych úradov musí zákon schváliť aj Snemovňa reprezentantov, kde sa podobné problémy ako v Senáte podľa televízie CNN neočakávajú. Potrebný je následne podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Schválenie dočasného financovania federálnych úradov viazlo na sporoch okolo imigrácie a ochrany hraníc. Demokrati požadovali ústupky v imigračnej reforme, konkrétne zaistenie právnej ochrany pre státisíce mladých prisťahovalcov, ktorých priviedli do USA nelegálne ešte ako deti. Republikáni zasa vyhlásili, že o tejto otázke nebudú rokovať, pokým demokrati neumožnia schválenie dočasného financovania.

Zatvorená Socha slobody

Počas shutdownu sa financujú len federálne inštitúcie zaisťujúce činnosti nevyhnutné pre základný chod krajiny, ako napríklad pošta, systém riadenia letovej prevádzky, Federálny vyšetrovací úrad (FBI), colná správa či ochrana hraníc. V priebehu víkendu museli v dôsledku shutdownu zatvoriť napríklad aj newyorskú Sochu slobody a múzeum prisťahovalectva na ostrove Ellis Island.

Keďže cez víkend nedošlo k dohode, do práce v pondelok nenastúpila takmer polovica z dvoch miliónov civilných federálnych pracovníkov. To znamená, že vláda prezidenta Donalda Trumpa vstúpila do svojho druhého roka bez plne funkčnej federálnej správy.