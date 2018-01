Zeman bol v prvej 'debate' sám, s moderátorom vtipkoval

S moderátorom a vlastníkom televízie Jaromírom Soukupom vtipkoval, napríklad o tom, že jeho prvou politickou chybou bolo, keď ako dieťa plakal kvôli smrti komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Na mieste Zemanovho súpera v druhom kole prezidentských volieb Jiřího Drahoša, ktorý sa programu nezúčastnil, nechala televízia prázdnu stoličku.

Pondelkovú reláciu televízia uviedla ako špeciál Duelu Jaromíra Soukupa. V bežných vydaniach Duelu politici stoja, zatiaľ čo Zeman, ktorý má kvôli cukrovke problémy s chôdzou, sedel. V prvom rade hľadiska, ktoré každému výroku Zemana búrlivo aplaudovalo, sedeli členovia prezidentskej kancelárie a prvá dáma Ivana Zemanová.

Prezident, ktorý rozdeľuje

Prvých asi desať minút debaty hovoril len Soukup, ktorý moderuje každý štvrtok aj pravidelný Zemanov rozhovor Týždeň s prezidentom. Neúčasť Drahoša označil za „neúctivú“. Vyhlásil tiež, že tvrdenie, že by mal prezident spájať spoločnosť, je naivná. Zemanovi kritici tvrdia, že rozdeľuje spoločnosť. Sám Zeman v roku 2013 v prejave pri uvedení do funkcie povedal, že chce byť „prezidentom všetkých občanov“.

Zeman svoje vystúpenie začal niekoľkými bonmotmi. Až neskôr sa v debate objavili aj politické témy, predovšetkým problém utečencov. V nedávnych inzerátoch v tlači na Zemanovu podporu, ktoré zverejnil spolok Priatelia Miloša Zemana, je Zemanov protikandidát Drahoš spájaný s podporou migrácie. Drahoš už skôr uviedol, že je proti povinným kvótam pre prijímanie utečencov.

Ak prehrám, menujem Babiša premiérom

Zeman vymenuje šéfa hnutia ÁNO Andreja Babiša druhýkrát premiérom pred koncom svojho prezidentského mandátu, ak vo víkendových prezidentských voľbách prehrá. Ak voľby vyhrá, do konca svojho prvého mandátu ho len poverí zostavením vlády. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta v televízii Barrandov. Jeho protikandidát Jiří Drahoš podľa Zemana nebude mať šancu do výberu premiéra v druhom pokuse zasiahnuť.

„V každom prípade by to dopadlo tak ako tak, bol by (Babiš) opäť premiérom, buď skôr, alebo neskôr,“ povedal Zeman. Babišova jednofarebná menšinová vláda minulý týždeň v stredu schválila svoju demisiu po tom, čo v utorok nedostala dôveru Snemovne. Zeman niekoľkokrát avizoval, že rokovaním o vzniku nového kabinetu poverí v druhom pokuse opäť Babiša. Doteraz ale hovoril o tom, že pred novým vymenovaním Babiša premiérom od neho bude chcieť zaručené hlasy väčšiny poslancov, ktorí nový kabinet podporia.

Požaduje podporu

Po novom to tak ale nebude za všetkých okolností. Zeman uviedol, že ak obháji svoj prezidentský mandát, bude to mať Babiš „horšie“. V takom prípade by dal prezident Babišovi druhý pokus tiež, ale s vymenovaním premiéra by čakal, než si zoženie podporu väčšiny poslancov.

„Nech už prezidentské voľby dopadnú akokoľvek, pán Drahoš nebude mať príležitosť poveriť alebo nepoveriť pána Babiša druhým pokusom, pretože do 8. marca stále platí môj prezidentský mandát,“ povedal Zeman. Po prípadnom neúspešnom druhom pokuse vlády o získanie dôvery v Snemovni vyberá v treťom pokuse politika, ktorý má zostaviť vládu, predseda Snemovne.

Migračnú krízu treba riešiť včas

Migračnú krízu je potrebné riešiť včas, nie až keď utečenci prídu. Podľa spravodajského portálu Novinky.cz to uviedol Miloš Zeman v pondelok počas predvolebnej debaty na TV Barrandov.

Na otázku k migračnej kríze Zeman odvetil, že je potrebné ju riešiť včas a nečakať, kým migranti prídu. „Zaoberať sa povodňou, keď je veľká voda tu, je neskoro. Bariéry musíte stavať skôr,“ vyhlásil prezident.

Podľa neho na krízu existujú tri riešenia. Prvým je dôsledná ochrana hraníc aj za spolupráce armád členských štátov Európskej únie. Ďalším je „dôsledná deportácia tých, ktorí nedostali v Európe azyl“ a nakoniec pomoc migrantom v krajinách ich pôvodu.

Zeman sa v debate dotkol aj témy trestného stíhania premiéra Andreja Babiša. V tejto súvislosti naznačil, že existuje trestné stíhanie na objednávku.

Pôvodne nechcel ísť do debát vôbec

Po prvom kole volieb už Zeman vystúpil sám aj v nedeľnej debate televízie Nova. Spoločne s Drahošom potom bude diskutovať v utorok na Prime a vo štvrtok v Českej televízii. Zeman pôvodne vlani pri oznámení opätovnej kandidatúry tvrdil, že sa debát s ostatnými kandidátmi vôbec nezúčastní.

Potom začal svoje pravidelné relácie na TV Barrandov, kde vystupuje sám sa Soukupom. Po prvom kole volieb Zeman povedal, že prehovorí najviac v dvoch debatách. S tým súhlasil Drahoš, ale Zeman potom vyhlásil, že chce debaty štyri. Drahoš využíva čas pred druhým kolom volieb k návštevám voličov v regiónoch, počíta len s diskusiami na Prime a v Českej televízii.

Drahoš preferoval stretnutia s voličmi

V nedeľu Zeman v televízii Nova uviedol, že by preferoval menšinovú vládu ÁNO, ktorú by podporila ČSSD a s ňou komunisti alebo SPD. Sľúbil tiež, že ak bude znovu zvolený, bude menej namyslený a sebavedomý. Program sledovalo 1,5 milióna divákov starších ako 15 rokov, asi 30 percent všetkých ľudí tejto vekovej kategórie, ktorí v tú dobu mali podľa dát firmy Nielsen Admosphere zapnutú televíziu.

Drahoš dal pred duelom prednosť rovnako ako v pondelok stretnutiam s voličmi. Zeman v debate na Nove podľa analýzy servera hovoril pravdu len v 11 zo 32 faktických výrokov, ktoré počas relácie povedal. V deviatich prípadoch server ohodnotil jeho vyhlásenia ako nepravdivé, v desiatich prípadoch ako zavádzajúce a dva výroky nebolo možné overiť.