iDNES: Bývalého pražského imáma a jeho dvoch príbuzných obvinili z terorizmu

Je medzi nimi bývalý pražský imám, jeho brat a švagriná. Brata moslimského duchovného a jeho ženu policajti vinia z toho, že vycestovali do Sýrie, kde sa zúčastnili bojov v sesterskej teroristickej organizácii al-Kájdy. Imám im podľa obvinenia pomáhal.

Muži s palestínskymi koreňmi sa narodili v Prahe. Všetci traja sú stíhaní na úteku. Šéf Ústredia moslimských obcí v ČR sa od všetkých troch dištancoval. Napísal to český server iDNES.

Imám om pomáhal vycestovať

Bývalého pražského imáma policajti sledovali a z jeho elektronickej komunikácie vedia, že odchod jeho brata do Sýrie do bojov schvaľoval a svojej švagrinej do Sýrie pomohol vycestovať.

Teraz sa skrýva v Mauritánii, píše denník Mladá fronta Dnes (MfD). „Sú stíhaní ako utečenci. Ja sa s nimi asi ťažko spojím, keď ani polícia presne nevie, kde sa teraz nachádzajú,“ povedal denníku advokát Adam Kopecký pridelený bratovi bývalého imáma.

Do Sýrie dvadsaťsedemročný muž podľa policajtov odcestoval v októbri 2016 do vojnovej oblasti, kde v meste Idlib dobrovoľne vstúpil do teroristickej organizácie Džabhat Fatah aš-Sam (Fronta dobytia Sýrie). Ide o nástupnícku organizáciu teroristickej An-Nusrat, ktorá bývala sýrsku odnožou al-Káidy.

„Formou výcviku úspešne absolvoval niekoľkotýždňové kurzy, v ktorých sa naučil zaobchádzať so zbraňami, bombami aj taktiku boja s tým, že ho následne vybrali, aby pripravoval a cvičil, bratov 'na boj a páchanie teroristických útokov,“ cituje MfD z obvinení od Národnej centrály proti organizovanému zločinu.

Manželia spolu cvičili so zbraňou

Obvinená dvadsaťštyriročná žena sa za brata bývalého imáma vydala podľa islamského práva šaría, bez toho, aby ho videla, uviedol denník.

„Sama sa označuje za mudžahedína v džiháde,“ uviedli policajti. S manželom podľa obvinenia cvičila so zbraňou. Bývalý imám jej podľa vyšetrovateľov objednal lístok autobusom a dával rady, ako prekonať turecko-sýrsku hranicu.

Server už skôr napísal, že žena pred odchodom bývala v Hoříne na Mělnicku, do Sýrie sa cez Turecko dostala vlani na jar. Brat bývalého imáma mal pred odchodom trvalé bydlisko v stredočeskom Mratín, sobáš sa uskutočnil až v Sýrii. Za trestné činy, z ktorých je trojica obvinená, stanovujú české zákony trestnú sadzbu od päť do 15 rokov väzenia.

O niekdajšieho imáma sa v minulosti zaujímali tajné služby, keď poslal moslimom cez aplikáciu WhatsApp odkaz, aby sa nezúčastnili bohoslužby proti terorizmu spolu s kresťanmi. „Kto verí v Alaha a v súdny deň, nech sa tejto akcie nezúčastňuje. Alah mi bude svedkom, že som pred tým varoval,“ napísal podľa MfD vtedy doslova.