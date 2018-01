Boj o Hrad rozhodnú nerozhodní

Jiří Drahoš má na prvý pohľad sľubné šance poraziť Miloša Zemana. Za niekdajšieho šéfa Akadémie vied je podľa prieskumu agentúry STEM/MARK pre denník MF DNES pevne rozhodnutých hlasovať 47 percent voličov, za súčasného prezidenta Zemana 43 percent. Boj o Hrad však bude zrejme až do konca mimoriadne napínavý. Zostávajúcich desať percent voličov sa totiž ešte nerozhodlo a ani jeden z kandidátov si zatiaľ nenaklonil vyše päťdesiat percent voličov.

Veľa bude záležať na koncovke kampane, osobitne na televíznych diskusiách, predpovedá šéf výskumu Pavel Šimoník. „Zeman na ne práve z tohto dôvodu vyzýva, cíti sa v tejto disciplíne pevný v kramflekoch, vždy bol dobrý rétor. Na druhej strane už ho dlho nikto nepočul v priamej konfrontácii. Takže je otázka, v akej je kondícii, duševnej i rečníckej, či to bude stačiť,“ povedal Šimoník pre MF DNES.

Zeman s Drahošom sa v priamom súboji stretnú dnes pred kamerami Primy a potom vo štvrtok v Českej televízii. Úradujúci prezident si dal už dve zahrievacie kolá bez súpera – v nedeľu na Nove a včera večer vo svojom takpovediac domovskom štúdiu TV Barrandov. Drahoš pozvania na prvé dva duely odmietol s tým, že už má dohodnuté stretnutia s voličmi. V nedeľu mal mítingy v Moravskosliezskom kraji, tradičnej Zemanovej bašte, včera sa zišiel s voličmi v Prahe, kde má zase on sám silnejšie zázemie.

Zeman získal pred desiatimi dňami v prvom kole 38,5 percenta hlasov, Drahoš zhruba o 12 percent menej. Médiá však úradujúceho prezidenta označili za „smutného víťaza“, pretože predpokladajú, že približne z 35 percent hlasov, ktoré dovedna získali neúspešní kandidáti, sa ich jednoznačná väčšina presunie k Zemanovmu súperovi. Posledný predvolebný prieskum, ktorého výsledky umožňuje zákon zverejniť, však bol včera varovaním pre Drahoša.

Ukázal totiž, že mnohí voliči, ktorých vyvolenci do druhého kola nepostúpili, napriek odporúčaniam svojich kandidátov ešte váhajú. Na akademikovi im zjavne niečo prekáža, a preto v prieskume hovoria, že ešte nevedia, ako a či vôbec budú voliť. "Jiří Drahoš stále drží väčšie tromfy. Ale výsledok bude veľmi tesný,“ prognózuje šéf prieskumu STEM/MARK.

Podľa Šimoníka Drahoš musí váhajúcich presvedčiť, že bude schopným štátnikom. „Musí reagovať na to, čo mu vyčíta Miloš Zeman – že chce byť hlavou štátu, hoci za sebou nemá žiadnu politickú dráhu. Nemusí preukazovať svoje odborné schopnosti či vedomosti, ale to, že dokáže zvládnuť rolu prezidenta. A práve to sa môže ukázať v debatách,“ predpovedá.

A na čo staví Zeman? Oplatí sa mu vystupovať ako mierotvorca alebo, naopak, vyhrotiť konflikt? „Väčší konflikt mu nepomôže, tým už si svojich priaznivcov nabral, na nich jeho silná rétorika pôsobí. Na nerozhodnutých už zaberať nebude,“ usudzuje Šimoník a pre MF DNES dodáva:. „Neverím ani tomu, že by ich ovplyvnila napríklad téma migrácie a primala ich hlasovať za Zemana. Bude to musieť uhrať na to, že je veľký štátnik. A že na to má zdravie a silu.“

Predpoveď sociológa Zeman v prvej z televíznych debát potvrdil. V štúdiu TV Nova sa vyhýbal útokom na svojho absentujúceho vyzývateľa a pre seba netypicky prejavil dokonca istú sebakritiku. „Ak by som to vyhral, tak už budem menej namyslený, menej nafúkaný, menej sebavedomý,“ sľúbil v snahe nakloniť si na svoju stranu tých váhajúcich, ktorým prekáža jeho príslovečný egocentrizmus a arogancia.