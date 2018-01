Trump by chcel vládnuť neobmedzene

"Rusi Donalda Trumpa nevytvorili. My sme vytvorili Trumpa. Rusi však vedeli zatlačiť na správnom mieste,“ povedal v exkluzívnom rozhovore politický komentátor David Frum, ktorému práve vyšla kniha Trumpocracy: The Corruption of the American Republic (Trumpokracia: Korupcia americkej republiky).

Frum tvoril prejavy pre prezidenta Georgea Busha. Hoci je stále registrovaný republikán, od začiatku odmietal Trumpa a hlasoval za Hillary Clintonovú. Frum napísal viacero kníh a pravidelne vystupuje vo veľkých svetových médiách. Je editor magazínu Atlantic.

Je prezident Donald Trump po roku v Bielom dome taký dôležitý, že má už vlastný režim, ktorý ste nazvali trumpokracia?

Používam tento termín, aby som oddelil osobu prezidenta Trumpa od jeho vlády. V modernom štáte jeden človek nemôže urobiť všetko. Má isté limity. Trump je súčasťou systému moci. Všetci sa zaoberáme osobou prezidenta. Ale musíme sa zamerať na to, ako využíva systém moci.

Akým spôsobom to robí?

Poviem vám konkrétny príklad. Nevieme, aká je to suma, ale Trump dostáva milióny dolárov od svojich zahraničných obchodných partnerov. Z Turecka, zo Spojených arabských emirátov, z Indie, z rôznych iných krajín. Akú majú títo ľudia moc? Nič o tom nevieme. A pritom toto všetko je legálne, lebo sa to nikdy predtým nestalo. Nikto nemyslel na to, že by to malo byť nelegálne.

Čo Trump zmenil na systéme moci?

Americká vláda predstavuje byrokratický kolos s obrovskými ministerstvami obrany, zahraničných vecí či spravodlivosti. Úlohou Bieleho domu je ich koordinácia. Zabezpečuje, aby sledovali rovnaké politiky. Trump však tento cieľ systematicky podkopáva. Najmä v oblasti zahraničnej politiky. Národná bezpečnostná rada (základný poradný orgán prezidenta venujúci sa národnej bezpečnosti a zahraničnej politike, poz. red.) nefunguje. Spojené štáty majú súbežne dve až tri zahraničné politiky.

Trump podkopáva aj koordináciu so spojencami. Amerika nemá veľvyslanca pri Európskej únii, v Nemecku, Južnej Kórei. Neexistuje spôsob, akým by vláda do rozhodnutí integrovala to, čo si myslia spojenci. Trump nenávidí, keď ho niečo obmedzuje, neznáša pravidlá. Rád hovorí, že chce byť nepredvídateľný. Myslí tým však, že chce vládnuť neobmedzene. Ale zahraničná politika USA býva jednoznačne predvídateľná. V najextrémnejšom prípade to znamená, že varujeme Rusko, Čínu alebo iných, že keď prekročia nejakú červenú čiaru, bude to znamenať atómovú vojnu. Aby sme zachovali mier, všetci musia vedieť, čo môže spôsobiť konflikt.

Pri súčasným prezidentovi nie je isté, čo sú červené čiary?

Nepredvídateľnosť je veľmi nebezpečná, ale práve nej sa Trump drží. Žije z chaosu. Je fascinujúce sledovať, čo sa okolo Trumpa deje. Ako však hovorím, problém je v systéme. V mojej knihe píšem, že súčasný americký politický systém vrátane pozície prezidenta bol prispôsobený obdobiu studenej vojny. Dnes funguje stále horšie a horšie, lebo je zastaraný. Politickí hráči stále menej berú ohľady na čokoľvek.

Nie je už dôvod na to, aby sa snažili zachovať národnú jednotu, lebo sovietska hrozba zmizla. Knihu začínam práve tým, že sa snažím poukázať na prípady, aké má systém problémy. Zoberte si najnovšiu situáciu so zastavením financovania federálnej vlády. Je to štvrtý raz od roku 1995, čo sa také niečo stalo, keď sa nenašla dohoda o nejakej politickej otázke. Tri razy to spôsobili republikáni, raz demokrati. Už predtým sme mali takéto prípady, ale boli väčšinou symbolické. Súčasná politika je stále bezohľadnejšia. A Trump situáciu robí ešte horšou, ale nespôsobil ju.

Je americká spoločnosť rovnako rozdelená, ako je to s politickou scénou?

Jeden z dôvodov, prečo som súhlasil s rozhovorom pre slovenský denník, je, že som chcel poukázať, že Trump nie je špecialita Ameriky. Podobné fenomény, aké predstavuje, vidíme po celom demokratickom svete. Trumpovia sú v Taliansku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku či na Slovensku. Nevzťahujme tento vývoj len na Spojené štáty, snažme sa pochopiť, čo znamená. Trump symbolizuje trendy, ktoré sú všeobecnejšie.

Ako by ste ich charakterizovali?

Čo pomáha Trumpovi či vo Francúzsku Marine Le Penovej, alebo v Maďarsku Viktorovi Orbánovi? V zásade sú to dve veci. Globalizácia spôsobila mnoho dobrých vecí. No väčšinu výhod z nej má relatívne malá skupina ľudí. Náklady na ňu však znášajú tí ostatní. Druhou témou je, že v 21. storočí sa ľudia dali do pohybu takým spôsobom, aký sme v histórii nevideli. A podobne ako pri globalizácii, ťažia z migrácie najmä vyššie sociálne triedy, kým tým nižšie postaveným prináša aj problémy. Platí to na rôznych miestach, v rôznych krajinách. Musíme sa skutočne zamyslieť nad tým, ako sa lepšie podeliť o výhody globalizácie. Prístup k tomu nemusí byť všade rovnaký.

Napríklad medzi Európou a Amerikou sú rozdiely. V Spojených štátoch si ľahko nájdete prácu. Ale vyžiť z nej je už zložitejšie. V Európe sa žije ľahšie, ale často je u vás náročnejšie nájsť si zamestnanie. Zjednodušene povedané: v Amerike potrebujeme, aby práca prinášala viac benefitov, a v Európe potrebujeme viac pracovných miest. Mali by sme sa tiež snažiť kontrolovať migračné toky. Nemôžeme úplne zastaviť migráciu. Nie je to možné a ani žiaduce. Ľudia však musia mať pocit, že rozhodnutia, ktoré sa toho týkajú, majú v rukách oni. Po druhej svetovej vojne bol systém postavený aj na tom, že obyvatelia do značnej miery vnímali vlády ako efektívne a že sa starajú o väčšinu občanov. Potrebujeme to vrátiť. Ľudia si teraz myslia, že vlády fungujú, ale nie pre nich.

Do akej miery je Trump výtvor ruskej operácie na ovplyvnenie prezidentských volieb?

Ak človek zhromaždí dostatok horľavého materiálu, boh pridá iskru. Rusi Trumpa nevytvorili. My sme vytvorili Trumpa. Rusi však vedeli zatlačiť na správnom mieste. Voľby by dopadli inak, keby Hillary Clintonová dostala o 80-tisíc hlasov menej v Kalifornii a o 80-tisíc viac na Stredozápade. Čo Rusi urobili, stačilo. Musíme si položiť otázku, prečo sme zraniteľní. Môžeme Rusko potrestať či odstrašiť. Ale skutočné riešenie spočíva v posilnení demokracie, aby sme tak nepodliehali manipuláciám.

Nedôvera vo vlády určite súvisí aj s tým, ako sa správali v minulosti. Aj v prípade irackej vojny a jej dosahov. Boli ste pri tom. Ako to vnímate?

Súhlasím. V knihe píšem o týchto dôležitých veciach, ktoré mali vplyv. A Irak je jednou z nich. Druhou ekonomický stimul vlády Baracka Obamu, z ktorého nemali dostatočný prínos pracujúci. Áno, iracká vojna je súčasťou príbehu, ktorý sa snažím vyrozprávať. Ak však establišment znamená, že hovoríme o ľuďoch, ktorí bránia existujúce inštitúcie, tak v tom zmysle som člen politickej a mediálnej elity. Ale jednoznačne pripomínam, že sa musíme snažiť poučiť z toho, čo sa stalo. A skúmať aj osobné rozhodnutia. Vrátane tých mojich.