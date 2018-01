Kurdi sa nevzdávajú, na obranu proti tureckej agresii mobilizujú

V oblasti, ktorá v Sýrii patrila v minulej dobe ku stabilizovaným regiónom, Turecko cez víkend otvorilo nový front. Ankara sa zamerala na kurdské jednotky YPG, ktoré oblasť Afrín ovládajú.

Turecko tvrdí, že ide o teroristické oddiely, pretože Ankara radí YPG k tureckej Strane kurdských pracujúcich (PKK), považovanej za teroristickú organizáciu.

„Vôľu ľudí nemožno poraziť. Vyzývame celý náš vznešený národ k obrane Afrínu a k aktivitám s tým spojeným. Vyhlasujeme všeobecnú mobilizáciu a žiadame národ, aby Afrín bránil,“ uviedla vo svojom vyhlásení civilná správa oblasti. Obrátila sa aj na svetové spoločenstvo so žiadosťou, aby splnilo svoju „morálnu povinnosť“. „Vyzývame Bezpečnostnú radu OSN k prijatiu rezolúcie, ktorá zastaví útok na Afrín,“ stojí v dokumente.

Ďaleká cesta

Sýrski Kurdi vybojovali s pomocou svojich spojencov, ku ktorým patria USA, počas súčasnej občianskej vojny v bojoch proti islamským radikálom veľké prihraničné oblasti a zriadili na tomto území tri autonómne kantóny, ku ktorým patrí aj Afrín. Leží mimo územia kontrolované vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

„Turecko sa snaží preniknúť na sever Sýrie už niekoľko dní, to sa mu ale nepodarí. My máme v Afríne svoje jednotky, tisíce ľudí. Afrín je pripravený a vytrvalý. Ak to bude nutné, odídu do Afrínu všetci naši vojaci … my sme vždy pripravení,“ povedal veliteľ obranných oddielov zo severu Sýrie Sijamand Valat.

Zúčastnil sa zhromaždenia v kurdskom meste Hasaka, vzdialenom asi 350 kilometrov od Afrínu.

Boje po porážke IS

Agentúra Reuters upozornila, že posily, ktoré by chceli do Afrínu vyraziť zo severovýchodnej Sýrie, by museli prekonať územie ovládané Asadovými jednotkami.

Americký minister obrany James Mattis povedal, že boje v Afríne odvádzajú kapacity od boja proti terorizmu a narušujú humanitárne operácie. „Narúšajú relatívne stabilnú sýrsku oblasť a odvádzajú pozornosť od medzinárodného úsilia poraziť Islamský štát (IS),“ povedal Mattis.

Šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian upozornil, že nové boje na severe Sýrie sú dôkazom toho, že napriek porážke IS môžu vypuknúť nové konflikty, ktoré budú rovnako namáhavé, ako boli boje proti IS.

Desiatky mŕtvych

Od soboty v bojoch zomrelo 24 civilistov, 24 kurdských bojovníkov a 25 sýrskych milicionárov podporovaných Tureckom, uviedla exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR). Tá situáciu sleduje z Británie a tvrdia, že má v teréne svojich informátorov.

Ankara oznámila, že prišla o dvoch vojakov. V oblasti Afrin žije podľa odhadov zhruba 800-tisíc civilistov, medzi ktorými je veľa tých, ktorí tam utiekli z nepokojných sýrskych regiónov.

Sýrska vláda podľa SOHR uzavrela cesty z Afrínu, ktorými by mohli civilisti utekať. Podľa dostupných správ sa zatiaľ civilisti nepokúšajú odísť.