Zeman a Drahoš sa stretli v prvom prezidentskom dueli tvárou v tvár

21:28 Prezidentská debata sa skončila.

Prvý duel prezidentských kandidátov Zemana a Drahoša sledovalo na Prime 2,2 milióna divákov. Uchádzači o Hrad sa stretli v búrlivej atmosfére.

21:20 „Čo ste ako prezident robili proti tomu, aby ČR bola nútená kvóty prijať? Boli ste niekedy na nejakých rokovaniach? Migrácia sa nerieši v Rusku, Číne alebo stredoázijských republikách,“ reagoval na Zemana Drahoš.

21:15 Keď Zeman vyhlásil, že by Česká republika nemala prijímať nelegálnych migrantov, vyslúžil si búrlivý potlesk.

21:05 Kandidáti sa nezhodujú ani v otázke cirkevných reštitúcií.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, DAVID W CERNY

21:00 Hovorí sa o dezinformačných kampaniach a ovplyvňovaní domácej politiky zo zahraničia. Vystúpenie oboch kandidátov sprevádzajú hlasné prejavy z publika – súhlasné aj nesúhlasné.

Prezident Zeman obvinil protikandidáta Drahoša, že vyslovením podozrenia z ovplyvňovania poslaneckých volieb tajnými službami urazil voličov. Drahoš mu naopak vytkol, že keby čítal správy Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), o ovplyvňovaní by vedel.

Drahoš pred časom varoval pred nebezpečenstvom ovplyvňovania volieb cudzími zahraničnými službami. Zeman teraz povedal, že tým z voličov urobil masu, ktorú manipulujú zahraničné rozviedky. Drahoš mu odpovedal, že ak by prezident čítal správy od tajnej služby BIS, o nebezpečenstve ovplyvňovania volieb by informácie mal. Zároveň poznamenal, že o ovplyvňovaní volieb ruskými tajnými službami sa môže dozvedieť aj v ďalších krajinách. Zeman podotkol, že správy od BIS na rozdiel od Drahoša dostáva. Ten reagoval, že dostávať nejaké správy a čítať ich, je rozdiel.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Český prezidentský kandidát Miloš Zeman.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Petr David Josek

20:48 Podľa moderátora debatu sledujú dva milióny ľudí. Priaznivci oboch kandidátov vyjadrujú potleskom aj piskotom či bučaním svoje sympatie a antipatie voči kandidátom hneď od začiatku. Moderátor ich musel niekoľkokrát upokojovať.

20:44 Téma držby zbraní: Kandidáti sa v tejto otázke, podľa očakávania, nezhodujú. Zeman podporil zavedenie ústavného práva pre držanie zbraní, Drahoš na to nevidí dôvod. Podľa neho sú súčasné pravidlá dostatočné.

20:37 Hovorí sa o protifajčiarskom zákone. „Myslíte si, že naozaj najmä vidiecke krčmy potrebujú antifajčiarský zákon,“ pýta sa Zeman.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Debata prezidentských kandidátov.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Petr David Josek

20:33 Kandidáti si majú klásť otázky navzájom. „Kto začne ako prvý? Páni, ste gentlemani?“ položil otázku moderátor Karel Voříšek.

Zeman obvinil Drahoša, že nevie dodržiavať ani elementárne pravidlá, a je vraj preto trochu nebezpečný pre seba i svoje okolie.

Drahoš sa proti tomu ohradil s tým, že si témy debaty pamätá dobre a že jeho otázka na najhorší Zemanov zážitok počas jeho prezidentovania bola s nimi v súlade.

20:30 Na úvod sa hovorilo o víťazovi českých parlamentných volieb Andrejovi Babišovi. Zeman zopakoval svoj postoj, že Babiš má byť premiérom Česka. Už v stredu ho poverí rokovaním o zostavení novej vlády. Za premiéra ho vymenuje vo februári.

20:26 Bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš povedal, že sa na stretnutie rovnako tešil a uviedol, že mu Zeman v debatách, ktorých sa zúčastnil ešte pred prvým kolom, chýbal. Vyjadril tiež vďačnosť, že súčasný prezident jeho pozvanie do debát nakoniec prijal, a pripomenul Zemanove slová, že debaty by mali byť dve, pretože tretia a štvrtá by boli nudné.

20:25 Úradujúci prezident na úvod debaty uviedol, že sa na stretnutie tešil a povedal aj prečo. „Doposiaľ som o pánovi Drahošovi prakticky nehovoril. Na druhej strane som sa dozvedel, že pán Drahoš o mne na stretnutiach hovorí veľa,“ uviedol a dodal: „Preto som dospel k záveru, že sa do mňa nešťastne zamiloval.“ Následne vyzval svojho protikandidáta, aby mu dal svoj hlas.

20:20 Priaznivci prezidenta Miloša Zemana sa pred začiatkom debaty dostali do potýčky s podporovateľmi Jiřího Drahoša, píše Český rozhlas.

20:15 Debata sa začína. Oboch kandidátov prišli do publika Hudebného divadla Karlín podporiť manželky Ivana Zemanová aj Eva Drahošová. Obaja uchádzači o prezidentské kreslo majú v publiku zároveň každý po 400 podporovateľov.

Kandidáti by mali hovoriť v štyroch tematických blokoch. Od tém, ktoré súvisia s Českou republikou – ako sú cirkevné reštitúcie či zmena Ústavy ČR, cez aktuálne politické témy ako zmiernenie protifajčiarskeho zákona alebo sloboda prejavu. Posledná časť by sa mala týkať zahraničnej politiky, teda migrácii či vzťahom s Ruskom.