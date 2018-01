Zeman podľa expertov Drahoša v debate prekonal, kritizovali formát

Konzultant pre politický marketing Martin Joachymstál povedal, že Zeman v dueli na TV Prima svojho konkurenta Jiřího Drahoša pretlačil. Prevahu Zemana v debate videla tiež expertka Alžbeta Králová z Inštitútu politického marketingu (IPM). Drahoš sa podľa nej pokúšal viesť serióznu debatu v neserióznom prostredí. Duel podľa obidvoch expertov ovplyvnil tiež mdlý výkon moderátora Karla Voříška, ktorý nedokázal usmerniť hlučné publikum.

Zeman skákal do reči

„Jiřího Drahoša hneď v úvode zviazala nervozita zaplnenej sály a nedisciplinované publikum, s ktorým moderátor po celý čas vysielania zápolil,“ poznamenal Joachymstál. Bývalý predseda Akadémie vied Drahoš chcel podľa neho upozorniť na nestálosť názorov prezidenta a predtým vyslovené nepravdivé výroky. „Nič z toho sa mu však nepodarilo tak, aby presvedčil nerozhodnutých,“ myslí si.

„Uspel skôr Miloš Zeman. Agresívny a konfrontačný štýl debaty mu vyhovoval. Drahošovi neustále skákal do reči, Drahoš ho nebol schopný usmerňovať, nechal ho brať si slovo kedykoľvek chcel,“ podotkla Králová. Zeman podľa nej nesklamal svojich voličov a mohol osloviť tých občanov, ktorí túžia po silnom lídrovi.

Seriózny Drahoš

Aj súčasný prezident podľa nej mal slabé momenty, príliš sa spoliehal na to, že bude mať prevahu. Drahošovi sa však podarilo opraviť niektoré výroky Zemana a uviesť ich na pravú mieru. Ani tak však podľa Královej Drahoš zrejme na nerozhodnutých voličov príliš nezapôsobil. „Dbal na to, aby obsah jeho odpovedí bol založený na pravde a viedol serióznu debatu v neserióznom prostredí,“ charakterizovala Drahoša. Zeman naopak podľa Královej dokázal využiť humor a skákal do reči nielen svojmu súperovi, ale aj moderátorovi.

Výber tém

Kandidáti usadení v kreslách postupne odpovedali na otázky, ktoré sa týkali protifajčiarskeho zákona, držby zbraní, cirkevných reštitúcií a tiež migrácie. „Zemanovi sadli zvolené témy, ktoré mohol predať svojej cieľovej skupine,“ komentoval výber okruhov Joachymstál. Králová poznamenala, že Zemanovi pomohlo, keď TV Prima nezaradila medzi témy financovania kampane.

Oboch kandidátov prišli podporiť ich manželky, najbližší spolupracovníci i ďalší priaznivci. Tí v sále vytvárali hlučnú atmosféru. Výkriky a potlesk často oboch uchádzačov o prezidentský úrad prerušovali. Králová atmosféru prirovnala k futbalovým zápasom.

Ešte jeden duel

Druhú prezidentskú debatu odvysiela vo štvrtok Česká televízia. Joachymstál duel vidí ako Drahošovu jedinú šancu na odvetu. „Ak chce v tejto vyrovnanej voľbe uspieť, musí prísť s razantným rétorickým štýlom a pokúsiť sa minimálne o remízu,“ myslí si.

Zeman, ktorý sa debatám pred prvým kolom prezidentských volieb vyhýbal, pred druhým kolom uviedol, že pristúpi na dve diskusie s Drahošom. Neskôr svoje stanovisko zmenil a oznámil, že pôjde do štyroch televíznych debát. Drahoš trval na pôvodnej dohode a Zeman tak vystúpil na TV Nova a TV Barrandov sám. Podľa Jaochymstála tým prezident dokázal zacieliť na približne dva milióny divákov. „Z tohto hľadiska bolo strategické rozhodnutie Jiřího Drahoša vynechať prvé debaty sporné,“ poznamenal.